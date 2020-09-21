Ali Yerlikaya ders zilini çaldı öğrenciler için balon uçurdu

İSTANBUL Valisi Ali Yerlikaya, Yeşilköy Halil Vedat Fıratlı İlkokulu’nda yeni ders yılı açılış törenine katıldı. İlk ders zilini çalarak öğrencilerin okul heyecanına ortak olan Vali Yerlikaya, “Yeni eğitim-öğretim yılı hayırlı olsun.” dedi.

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Yeşilköy Halil Vedat Fıratlı İlkokulu’nda gerçekleştirilen yeni ders yılı açılış törenine İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Bakırköy Kaymakamı Nazmi Günlü, İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu, Bakırköy İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Erşahin, Yeşilköy Halil Vedat Fıratlı İlkokulu Müdürü Duran Altay ile öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan törende öğrencilerin ilk gün heyecanına ortak olan Vali Yerlikaya gerçekleştirdiği konuşmada, “Gözümüzün aydınlığı, aydınlık geleceğimiz, kıymetli yavrularımızın okulla buluştuğu, arkadaşlarıyla öğretmenleriyle ilk defa tanışacağı gün geldi. Evet, tüm dünya gibi biz de maalesef 11 Mart’tan beri salgınla mücadele ediyoruz. Dünyada koronavirüs salgınıyla mücadelede devlet-millet el ele gerçekten destan yazıyoruz ve bu mücadeleyi en güzel şekilde yürüten 3-4 ülkeden biri olduğumuzu bütün dünya görüyor.” ifadelerini kullanarak artık yeni bir döneme girildiğini kaydetti.

2020-2021 Eğitim-öğretim yılının ilk zili çaldı 🔔



Okul öncesi ve 1. sınıf öğrencilerimiz yüz yüze eğitime başladı.



Halil Fırat Kıratlı İlkokulunda bu sabah ilk zili onlara ben çaldım . Heyecanlarına ortak olmak çok güzeldi. 🌸



➡️ https://t.co/9OY04PS6mt pic.twitter.com/O0pEOGTSbH — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) September 21, 2020

Yurdun dört bir yanında olduğu gibi İstanbul’da da tüm okullarda hazırlıkların tamamlandığını dile getiren Vali Yerlikaya, öğrencilere maske, mesafe ve temizlik kurallarını hatırlatarak bu kurallar çerçevesinde hazırlanan oyunlarla güzel vakit geçirilebileceğini belirtti.

Öğrencilerin Maskeleri Milli Eğitim Bakanlığı’ndan

Vali Yerlikaya, “Yeni eğitim-öğretim yılı hazırlıklarımızı bitirdik. Okullarımızın, öğrencilerimizin güvenliği ve hijyeni noktasında bütün tedbirlerimizi aldık. Dezenfektan ve ateş ölçer dağıtımını tamamladık. Okul servislerimizle ilgili planlamalarımızı yaptık, şoförlerimize gerekli eğitimleri verdik. Salgın süreci boyunca uzaktan eğitim yoluyla öğrencilerine ulaşan öğretmenlerimiz, bugün onlarla yeniden yüz yüze buluşuyor. Bizler, 2023 Eğitim Vizyonu doğrultusunda öğrencilerimizin ve velilerimizin daima yanında olacağız.” cümlelerine yer verdi.

“Öğrencilerimizin ve öğretmenlerimizin başarılı bir yıl geçirmesini diliyorum”

Öğrencilerin evlerinden çıktıkları andan itibaren alınan tedbirlere uygun olarak okula geleceklerini vurgulayan Vali Yerlikaya, “Sınıfa girişlerinden teneffüslerine, maskelerinden dezenfektanlara kadar öğretmenlerimizin gözetiminde olacaklar. İlkokul 1'inci sınıf öğretmenlerimiz, yeni normale uyum amacıyla yüz yüze eğitim konusunda velilerimizle iletişimi güçlendirmek için çevrimiçi veli toplantıları yaptılar. Çocuklarımızın hangi günler okula geleceği konusunda onları bilgilendirdiler. Burada bir hususun altını özellikle çizmek istiyorum: Öğrencilerimizin yüz yüze eğitime katılımı zorunlu tutulmayacak. Velilerimiz yazılı bir başvuruda bulunmaksızın kendi isteğiyle öğrencisinin uzaktan eğitime devamını sağlayabilecek.” dedi.

Vali Yerlikaya, öğrencilere başarılı bir yıl geçirmeleri temennisinde bulunarak konuşmasını tamamladı.

Balonlar, heyecanla gökyüzüne uçtu

Vali Yerlikaya’nın ilk ders zilini çalmasıyla 2020-2021 eğitim-öğretim yılı başladı. Ardından sınıfları gezen Vali Yerlikaya, EBA üzerinden canlı derse bağlandı. Öğrencilere hediyeler veren Vali Yerlikaya, öğrencilerin heyecanlarına ortak oldu. Ziyareti sırasında öğretmenlerle sohbet eden Vali Yerlikaya, öğretmenlere sorumluluklarının yüksek olduğunu hatırlatarak iyi bir eğitim-öğretim yılı geçirmeleri temennisinde bulundu. Teneffüs zilinin çalmasının ardından bahçeye çıkan Vali Yerlikaya, öğrencilerle birlikte balon uçurdu.