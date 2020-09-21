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Çamlıca Tepesi'ndeki eski vericilerin sökümüne başlandı Bakan Adil Karaismailoğlu da katılıyor

Demirören Haber Ajansı

ÜSKÜDAR Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, Çamlıca'da görüntü kirliliğine neden olan eski antenlerin sökümüne Ulaştırma Bakanımız Sayın Adil Karaismailoğlu'nun katılımıyla başlandığını duyurdu.

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Çamlıca'da görüntü kirliliği oluşturan antenler ve kulelerinin tek bir noktada toplanması için yapımına başlanan Küçük Çamlıca TV-Radyo Kulesi'nde radyo yayınları başladı. Teknik ekiplerin geceli gündüzlü çalışmasının ardından tüm radyo yayınları artık yeni kuleden yapılıyor.

Söküm işleminin başladığını duyuran Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, "Güzel bir haberimiz var. Biliyorsunuz; Küçük Çamlıca’daki yeni anten kulemiz bitti, faaliyete geçti. Çamlıca Tepesi’ndeki anten kalabalığı artık işlevsiz. Bugün Ulaştırma Bakanımız Sayın Adil Karaismailoğlu'nun katılımıyla söküm başladı. Üsküdarımıza, İstanbulumuza hayırlı olsun" dedi.

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