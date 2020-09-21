Bursa'da otomobilinin üzerine çıkan saldırganı polis merkezine kaputta götürdü

2 kilometre uzaklıktaki polis merkezine götürdü

Panik yaşayan Yasemin Erdem, hemen otomobilini çalıştırdı. Erdem, Osman T.’yi kaputun üzerinde yaklaşık 2 kilometre uzaklıktaki polis merkezine götürdü. Mustafa ve Mahmut T. de otomobili takip etti. Erdem, burada polislerden yardım istedi. Erdem’in şikayeti üzerine Osman, Mustafa ve Mahmut T. polis ekiplerince gözaltına alındı. Burada ifadeleri alınan şüpheliler, serbest bırakıldı.