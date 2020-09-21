Bursa'da otomobilinin üzerine çıkan saldırganı polis merkezine kaputta götürdü
BURSA’da Osman T. (20), köpeğe çarpmasından sorumlu tuttuğu Yasemin Erdem’in (35) otomobilinin önünü kesip, 2 akrabasıyla birlikte tekmeledi. Erdem’in ise kaputun üzerine çıkan Osman T.’yi 2 kilometre uzaklıktaki polis merkezine götürdüğü anlar, kameraya yansıdı.
Olay, 11 Temmuz’da, Orhangazi ilçesine bağlı Üreğil Mahallesi’nde meydana geldi. Evli ve 2 çocuk annesi Yasemin Erdem, 16 AGY 414 plakalı otomobiliyle seyir halindeyken önüne çıkan köpeğe çarpmamak için yavaşladı. Erdem, köpeğin çekilmesinin ardından yola devam etti.
İddiaya göre, yoldan çekilen köpeğe, karşı yönden gelen Osman T.'nin kullandığı otomobil çarptı. Osman T. ve aracında bulunan 2 kişi, köpeğe çarpmalarının sorumlusunun Yasemin Erdem olduğunu savundu. Bunun üzerine Osman T., Orhangazi-İznik yolu otoban köprüsü altında, otomobiliyle Yasemin Erdem’in aracının önünü kesti.
Osman T. ile birlikte babası Mahmut T. (49) ve amcası Mustafa T. (53), araçtan inerek, Erdem’in otomobilini tekmelemeye başladı. Erdem ise otomobilinin kapılarını kilitledi. Bu sırada Osman T., Erdem’in aracının kaputunun üzerine çıktı.
2 kilometre uzaklıktaki polis merkezine götürdü
Panik yaşayan Yasemin Erdem, hemen otomobilini çalıştırdı. Erdem, Osman T.’yi kaputun üzerinde yaklaşık 2 kilometre uzaklıktaki polis merkezine götürdü. Mustafa ve Mahmut T. de otomobili takip etti. Erdem, burada polislerden yardım istedi. Erdem’in şikayeti üzerine Osman, Mustafa ve Mahmut T. polis ekiplerince gözaltına alındı. Burada ifadeleri alınan şüpheliler, serbest bırakıldı.