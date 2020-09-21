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TBMM Karma Komisyonu, Tuma Çelik için 2 Ekim'de toplanacak

TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı Bekir Bozdağ, hakkında 'nitelikli cinsel saldırı' ve 'tehdit' suçlamasıyla fezleke düzenlenen, yasama dokunulmazlığının kaldırılması istenen Bağımsız Mardin Milletvekili Tuma Çelik'in dosyasını görüşmek üzere Adalet ve Anayasa Karma Komisyonu’nu 2 Ekim'de toplantıya çağırdı.

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TBMM Adalet ve Anayasa Karma Komisyonu üyelerinden oluşan 1'inci Hazırlık Komisyonu, seçim çalışmaları sırasında D.K. adlı kadına cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla hakkında soruşturma başlatılarak, fezleke hazırlanan ve HDP'den ihraç edilen bağımsız Mardin Milletvekili Tuma Çelik ile ilgili raporu 3 Eylül'de TBMM Adalet Anayasa Karma Komisyonu'na sundu.

TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı Bekir Bozdağ, Çelik'in dosyasını görüşmek üzere Anayasa ve Adalet Karma Komisyonu’nu  2 Ekim'de toplantıya çağırdı. Karma Komisyon raporu, Genel Kurul gündemine gelecek ve burada görüşülerek karara bağlanacak. Genel Kurul'daki oylama gizli yapılacak.

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