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Mersin'de fabrikadaki amonyak gazı sızıntısı 19 işçiyi hastanelik etti

MERSİN'de bir tekstil fabrikasından sızan amonyak gazından etkilenen 19 işçinin hastaneye kaldırıldığı bildirildi.

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Mersin'de bir tekstil fabrikasında amonyak gazı sızıntısı meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Mersin Serbest Bölge'deki tekstil fabrikasında meydana gelen amonyak gazı sızıntısı nedeniyle ihbar üzerine sağlık ekipleri harekete geçti.

19 işçi hastanelik oldu

Henüz nedeni bilinmeyen sızıntıdan dolayı birçok işçi etkilenirken, 19 işçi hastaneye kaldırıldı. Gazdan hafif etkilenen bazı işçilere ise ilk müdahale olay yerinde yapıldı.

Farklı hastaneye kaldırıldılar

Zehirlenme şüphesi nedeniyle sağlık ekiplerince 12 işçi Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine, 5 işçi Toros Devlet Hastanesine, 2 işçi de Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

3 fabrikadaki işçiler etkilendi

Olaya ilişkin açıklamada bulunan Devrimci Tekstil İşçileri Sendikası Çukurova Temsilcisi Ahmet Şubası, sızıntının 3 fabrikadaki işçileri etkilediğini belirtti. Sızıntının çıkış sebebini araştırdıklarını dile getiren Şubası, sağlık durumu ciddi olan işçilerin hastaneye kaldırıldığını aktardı.

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