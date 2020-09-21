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Bilecik'te ayrılmak isteyen sevgilisini öldürüp intihar etti

İhlas Haber Ajansı

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde meydana gelen olayda genç adam önce kendisinden ayrılmak isteyen sevgilisini, daha sonra da kendini vurarak intihar etti.

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Eskişehir’de yaşayan ve bir fabrikada çalışan 30 yaşındaki Y.U ve sevgilisi olduğu iddia edilen H.B.(23), arabayla Bozüyük Bozalan mevkisine geldi.

İddialara göre, sevgili H.B.’nin Y.U’dan ayrılmak istediğini söylemesi üzerine Y.U., 'konuşacağız' diyerek sevgilisi H.B.’yi buraya getirdi. Daha sonra sevgilisini ayrılmaktan vazgeçiremeyen Y.U. önce tabancayla sevgilisini, ardından da kendisini vurarak intihar etti.

Bozalan köyüne yakın bir alanda gerçekleşen olayı duyan köylüler durumu İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerine bildirdiler. Olay yerine ulaşan ekipler tarafından her iki şahsın da hayatını kaybettiği tespit edildi.

Olay sonrasında yapılan incelemede Y.U.’nun çantasından bir mektup çıktığı kaydedildi. İki sevgili olduğu iddia edilen Y.U ve H.B.'nin cansız bedenleri Cumhuriyet Savcısının olay yerindeki incelemesinin ardından Bozüyük Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Şahısların kesin ölüm nedenlerinin belirlenebilmesi için Bursa Adli Tıp Kurumuna gönderileceği öğrenildi. Olay ile ilgili geniş çaplı soruşturma devam ediyor.

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