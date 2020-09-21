Son dakika Yunanistan'dan yeni Türkiye açıklaması! Şu anki duygu iyi

YUNANİSTAN Hükümet Sözcüsü Stelios Petsas son dakika Doğu Akdeniz gerilime ilişkin açıklama yaptı. Petsas, Türkiye ile deniz yetki alanları konusunda görüşmelere devam etmeye yakın olduklarını açıkladı.

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35 gün sismik araştırma faaliyetlerini bakım çalışması nedeniyle ara veren Oruç Reis'in bakım molası vermesi Doğu Akdeniz'deki gerilimi bir nebze de olsa yumuşattı. Son olarak Yunanistan Hükümet Sözcüsü Stelios Petsas, bugün düzenlediği basın toplantısında 'Türkiye ile deniz yetki alanları konusunda görüşmelere devam etmeye yakınız' dedi.

"Şu anki duygu iyi"

Petsas, Yunanistan'ın Türkiye ile deniz yetki alanları konusundaki müzakerelerini sürdürmeye yakın olduğunu söyledi. Yunan Sözcü, "İstikşafi görüşmeleri devam ettirmek üzereyiz. Ancak bu duruma ne kadar yakın olduğumuz her iki tarafın, yani Yunanistan ve Türkiye'nin tutumuna bağlı. Şu anki duygu iyi" ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın Oruç Reis açıklaması

Türkiye, Oruç Reis sismik araştırma gemisini bakım ve onarımı için Antalya açıklarına çekmişti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Oruç Reis'in bakım sürecinin diyalog ve diplomasiye katkı sağlayabileceğini belirterek, geminin bakımları bittikten sonra tekrar araştırma sahasına geri döneceğini söylemişti.

Görüşmeler 2016'da sona ermişti

İki ülke arasında deniz alanlarının sınırlarının belirlenmesi konusunda daha önceki görüşmeler 2016 yılında sona ermişti.

Yunan basını da istikşafi görüşmelerin bu hafta içerisinde başlayabileceğine ilişkin haberler yayımlamıştı.