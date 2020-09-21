BIST 1.100
DOLAR 7,63
EURO 8,97
ALTIN 468,94
HABER /  EKONOMİ

Bakan Berat Albayrak: Avrupa'da tarımda büyüme oranında 2. sırayı elde ettik

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Türkiye'nin, Avrupa ölçeğinde birçok ülkeyi geride bırakarak tarımda sağladığı büyüme oranıyla ikinci sırayı elde ettiğini açıkladı.

Abone ol

Hazine ve Maliye Bakan Berat Albayrak, Twitter hesabından Türkiye'nin tarımsal büyümesine ilişkin paylaşımda bulundu.

Bu alanda sağlanan gelişmeye dikkati çeken Albayrak, "Avrupa ölçeğinde birçok ülkeyi geride bırakarak tarımda sağladığımız büyüme oranıyla ikinci sırayı elde ettik. Hedefimiz, dünyada ve Avrupa'da lider ülkeler arasında yer almak." ifadelerini kullandı.

Albayrak, bu başarı için çaba gösteren ve emek veren tüm üreticileri de kutladığını kaydetti.

Bakan Albayrak, paylaşımında, tarımda Avrupa ülkelerinin 2003-2019 dönemine ilişkin ortalama büyüme hızlarına ilişkin bir tabloya da yer verdi. Buna göre, Slovakya yüzde 7,89'luk büyüme hızıyla listenin ilk, Türkiye yüzde 3,03'lük oranla ikinci sırasında yer alıyor. Türkiye'yi yüzde 2,83 ile Norveç izliyor.

Listeye göre, Danimarka, Almanya ve Belçika gibi ülkelerde ise daralma yaşandı. 

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Bursa'da otomobilinin üzerine çıkan saldırganı polis merkezine kaputta götürdü Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Dolar çok fena uçuşa geçti rekor üstüne rekor kırıyor! Euro, altın ve borsada son durum
Son dakika Yunanistan'dan yeni Türkiye açıklaması! Şu anki duygu iyi
Çamlıca Tepesi'ndeki eski vericilerin sökümüne başlandı Bakan Adil Karaismailoğlu da katılıyor
Cübbeli Ahmet Hoca'nın 'iç savaş hazırlığı' iddiası için İçişleri Bakanlığı harekete geçti
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yunan gazetesine suç duyurusu! Savcılık soruşturma başlattı
Selman Öğüt'ün 'Kemalizm virüstür' sözleri Haber Global'de kavga çıkardı
ÖNCEKİ HABERLER
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: Herhangi bir oldubittiye izin vermeyiz
Adıyaman'da 104 yaşındaki Beyaz nine koronavirüsü yendi
Melisa Pınar Masterchef Walison'un eşi kimdir ne iş yapıyor?
13 yaşındaki Hatice'nin katili 8 yıl sonra İzmir'de bir olaya karışınca yakalandı!
Abdulhamit Gül kimdir aslen nereli Abdulhamit Gül eşi ve çocukları kimdir?
Aslı Hünel kimdir kaç yaşında abisi Saruhan Hünel ile barıştı
Yorumlar 11 yorum