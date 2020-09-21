Abdulhamit Gül kimdir aslen nereli Abdulhamit Gül eşi ve çocukları kimdir?

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi içinde olan Adalet Bakanı Abdulhamit Gül aslen Nizipli ve 43 yaşında. İlknur Gül ile evli olan Abdulhamit Gül'ün 2 tane çocuğu vardır. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni bitiren Abdulhamit Gül uzun süre serbest avukatlık da yaptı.

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Türk hukukçu ve siyasetçi olan Abdulhamit Gül, 19 Temmuz 2017'den beri Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanı olarak görev almaktadır. 43 yaşındaki Abdulhamit Gül aslen Gaziantep Nizipli. Evli olan Abdulhamit Gül'ün 2 tane çocuğu var.

Abdulhamit Gül kimdir: 12 Mart 1977'de Gaziantep'in Nizip ilçesinde doğdu. Baba adı Cemil, anne adı Saliha'dır.

İlköğrenimini Cumhuriyet İlkokulu'nda tamamladı. Nizip İmam Hatip Lisesi'nden mezun olduktan sonra Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ni bitirdi. Serbest avukatlık yaptı.

Lise yıllarından itibaren çeşitli sivil toplum örgütlerinin farklı kademelerinde görev aldı. Yayın dünyasında çalışmaları da bulunan Gül'ün siyasi, güncel ve edebî konularda pek çok makale ve denemesi yayımlandı.

AK Parti 4. Olağan Kongresinde MKYK Üyeliği’ne seçildi. Seçim İşleri Başkan Yardımcılığı ve Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevlerinde bulundu.

25. ve 26. Dönemde Gaziantep Milletvekili seçilen Abdulhamit Gül, 12 Eylül 2015 tarihinde yapılan AK Parti 5. Olağan, 2. ve 3. Olağanüstü Büyük Kongrelerinde yeniden MKYK Üyeliğine seçildi ve AK Parti Genel Sekreteri olarak görevlendirildi.

19.07.2017 tarihinde 65. Hükûmette Adalet Bakanlığı görevine getirilen Abdulhamit Gül, evli ve üç çocuk babasıdır.