Dolar çok fena uçuşa geçti rekor üstüne rekor kırıyor! Euro, altın ve borsada son durum

Dolar ve Euro haftaya tarihi rekorlar kırarak başladı. Sabahın ilk saatlerinde Dolar 7.5985 lirayı görürken, Euro ise 9 liranın üzerine çıktı. Dolar akşam üzeri ise rekorları yerle bir eden yeni rekorlar kırdı. İşte piyasada son durum...

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Dolar/TL yeni haftaya hızlı başladı. Sabah saatlerinde dolar 7.6'yı test ederken, euro 9 TL'nin üzerine çıktı. Saat 16:00 sularında 7.61'i de geride bırakan dolar, 17:0'de ise 7.62'yi aştı. Euro 8.96 seviyesinde işlem görürken, altın ve borsa düşüşte...

Saat 17:0 itibariyle piyasalar: Dolar bir saatte TL karşısında bir kuruştan fazla değer kazandı ve 7.6276'dan işlem görmeye başladı. Euro 8.96'dan işlem görürken, altın ve Borsa İstanbul'da düşüş sürdü.

Saat 16:0 itibariyle piyasalar: Dolar tarihi rekorlarına bir yenisini ekledi ve 7.61'i geride bıraktı. Dolar 7.6142 seviyelerinde işlem görürken, Euro 8.9697 seviyelerinde işlem görüyordu. Altında düşüş yüzde 1.4'ü bulurken, Borsa İstanbul'da kayıp 1.2 seviyelerinde.



Saat 08:55 itibariyle piyasada son durum: Sabahın ilk dakikalarında 8 liraya dayanan dolar biraz düştü ve 7.56 lira seviyesinde işlem görüyor. Euro ise 9 ira sınırını aştıktan sonra 8.98'e geriledi.

Merkez faiz artırır mı?

Haftanın en önemli verisi perşembe günü Merkez Bankası tarafından açıklanacak. Piyasada TCMB'nin bu hafta politika faizinde artış yapması ana beklenti değil. Bankanın TL'deki değer kaybını daha çok mevcut sıkılaştırma adımlarıyla sınırlamaya çalışması bekleniyor. Bir bankanın Hazine yetkilisi, “TCMB'nin enflasyonu frenlemek adına ne yapması lazım dersek politika faizini kesinlikle artırması gerekiyor. Ancak son yatırımcı toplantısında iç ve dış belirsizlikler nedeniyle TCMB politika faizi yerine likidite adımlarını tercih ettiğini söyledi” dedi.