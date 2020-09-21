Fenerbahçe Atakaş Hatayspor maçı saat kaçta hangi kanalda

Süper Lig'in 2. haftasında Fenerbahçe, ligin yeni ekiplerinden Atakaş Hatayspor'u ağırlıyor.

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Çaykur Rizespor galibiyetiyle başlayan Fenerbahçe, Süper Lig'in 2. haftasında bugün sahasında Atakaş Hatayspor ile karşılaşacak.

Sezona, teknik direktör Erol Bulut yönetiminde deplasmanda 2-1'lik Çaykur Rizespor galibiyetiyle başlayan sarı-lacivertliler, bu maçı da kazanarak 2'de 2 yapmak istiyor.

Ligin yeni temsilcisi Atakaş Hatayspor ise ilk hafta sahasında son şampiyon Medipol Başakşehir'i 2-0 mağlup etmeyi başarmıştı.

Fenerbahçe'de Atakaş Hatayspor karşılaşması öncesinde eksik ya da cezalı futbolcu bulunmuyor.

Muhtemel 11

Teknik direktör Bulut'un sahaya Altay, Gökhan, Zanka, Serdar, Caner, Gustavo, Tolga, Sosa, Thiam, Ferdi, Valencia 11'ini çıkarması bekleniyor.

Fenerbahçe - Hatayspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?

21 Eylül Pazartesi günü Ülker Stadı'nda oynanacak Fenerbahçe - Hatayspor maçı saat 20.00'de başlayacak. Mücadeleyi hakem Ümit Öztürk yönetecek. Karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.