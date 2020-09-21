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Küçükçekmece'de kumarhaneye çevrilen dernek mühürlendi50 bin TL ceza

İSTANBUL Küçükçekmece'de baskın yapılan dernekteki 23 kişiye para cezası uygulanırken, kumarhaneye çevrilen dernek mühürlendi.

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İstanbul'un Küçükçekmece ilçesine bağlı Gültepe Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir dernekte kumar oynandığı ihbarını alan Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çalışma başlattı.

Adres takibe alındı

Ekipler, derneğin bulunduğu caddeye yaklaşıldığında binanın önünde bulunan ve “gözcü” olarak tabir edilen Sabahattin B. adlı bir kişinin polisi görünce telsizle bir yere bilgi aktardığını tespit etti.

23 kişiye 50 bin TL para cezası 

Telsizle kumar oynanan derneğe bilgi aktaran Sabahattin B. yakalanırken, lokale baskın yapan polis, içeride kumar masaları, pullar, izleme bilgisayarı ve para sayma makinası ile karşılaştı.

Söz konusu malzemelere el konulurken, dernekte bulunan 23 kişiye “Kumar oynamak” ve “1593 Sayılı Hıfzıssıhha Kanununun 282. Maddesi” gereğince toplam 50 bin 905 lira para cezası uygulandı.

Derneğin odalarının masa ve sandalyeler konularak kumarhaneye çevrildiği görülürken, dernek yöneticilerinden Dursun K., Hasan Murat K. ve Sabahattin B., adlı şahıslara ise adli işlem yapıldı.

Dernek ise Küçükçekmece İlçe Zabıta Müdürlüğü ekiplerince mühürlendi.

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