Sergen Yalçın'ın koronavirüs testi negatif çıktı

Beşiktaş, teknik direktör Sergen Yalçın'ın ilgili protokoller uyarınca gerçekleştirilen kontrol PCR ve klinik tarama testlerinde negatif sonuç saptandığı bildirildi.Abone ol
Beşiktaş, teknik direktör Sergen Yalçın'ın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin negatif sonuçlandığını duyurdu.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"Futbol takımımıza Trabzonspor müsabakası öncesi uygulanan rutin tarama testlerinde pozitif PCR sonucuna rastlanan teknik direktörümüz Sergen Yalçın'ın ilgili protokoller uyarınca gerçekleştirilen kontrol PCR ve klinik tarama testlerinde negatif sonuç saptanmıştır."
Sağlık Kurulu Koordinatörümüz Dr. Tekin Kerem Ülkü’den Açıklama— Beşiktaş JK (@Besiktas) September 21, 2020
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