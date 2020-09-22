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Kılıçdaroğlu'nun o sözlerine Bahçeli'den cevap!

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TTB'yi ziyaret eden Kemal Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Hayatımda duyduğum en saçma söz" sözleriyle cevap verdi.

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Türk Tabipleri Birliği'ne (TTB) yönelik eleştirileri sürüyor. TTB'nin kapatılmasını isteyen Bahçeli, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun birliği ziyareti sırasında söylediği sözlere tepki gösterdi, Kılıçdaroğlu'nun salgınla mücadele anlayışının kara mizah olduğunu ifade etti.

Devlet Bahçeli, twitter'dan Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesini değerlendirdi. Sağlık Bakanlığı'nın çağrılarına kulak verilmesi gerektiğini belirten Bahçeli, Türk Tabipleri Birliği'ni işaret ederek dar bir kadronun mesleki örgütlenmelerini Türkiye'nin aleyhine kullandığını ileri sürdü.

İşte Bahçeli'nin TTB ve Kılıçdaroğlu'nun eleştirdiği o sözleri;

"Virüsle mücadeleyi köstekleyen CHP Genel Başkanı bu söylediklerimi anlayamaz. Anlasa bile anlatamaz. Onun salgınla mücadele önerileri kara mizahtır. Kahvehanelerde oyun oynanmasını isterken, her oyunun başında yeni kâğıt destesi kullanılmasını istemesi buna yeni bir örnektir.

"Hayatımda duyduğum en saçma söz"

Kılıçdaroğlu, bugün TTB’yi ziyarete gitmiş. Yalan ve dedikoduyla perçinlenmiş çarpık açıklamalarını kamuoyuyla paylaşmış. Hezeyana kapılarak demiş ki: "Kovid-19'la mücadele edenler, hayatını bu işe vakfedenler terörist oluyor. Hayatımda duyduğum en saçma söz.”

"Müfterilik ve utanmazlıktır"

TTB’ne yönelik eleştirilerime Kılıçdaroğlu’nun cevap vermesi gayet doğaldır. Zira kaynakları aynıdır. KOVİD-19’la mücadele edenlerle ilgili en küçük sözüm yokken var demek müfterilik ve utanmazlıktır! Kılıçdaroğlu keşke bir yalan makinesine bağlanıp bu konuşmasını yapsaydı!

Ankara'daki saldırıyı kınadı

Son olarak sağlık çalışanlarımıza yönelik şiddet vakalarını şiddetle lanetliyorum. Şifa dağıtan kardeşlerimize saldıran her kim olursa olsun en ağır şekilde cezalandırılmalıdır. Konuyla ilgili üzerimize düşen ne olursa olsun yapacağımızın teminatını veriyorum."

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