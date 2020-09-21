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MSB'den çok sert Ermenistan açıklaması!

Milli Savunma Bakanlığı, Ermenistan'ın saldırısında bir Azerbaycan askerinin şehit edilmesiyle ilgili açıklama yaptı. Bakanlık, Ermenistan'ın ateşle oynamayı derhal kesmesi uyarısında bulundu.

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Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda Ermenistan'ın Azerbaycanlı bir askeri şehit etmesine yönelik olarak "Ermenistan ateşle oynamayı derhal kesmeli" dendi.

Bakanlığın Twitter'dan yaptığı paylaşım şu şekilde:

"Yukarı Karabağ’ı hukuksuzca işgal eden Ermenistan, şimdi de Tovuz bölgesindeki ateşkesi ihlal ederek bir kahraman Azerbaycan askerimizi şehit etti. Şehidimize Allah’tan rahmet, tüm Azerbaycanlı kardeşlerimize başsağlığı dileriz. Ermenistan ateşle oynamayı derhal kesmeli!"

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