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Türkiye'deki corona virüsü vaka ve ölü sayısında son durum (21 Eylül 2020)

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 7574'e çıktığını son dakika açıklamasıyla duyurdu. Türkiye'deki toplam vaka sayısı ise 304.610'a yükseldi. Bakan Koca koronavirüsten korunmak adına bir kez daha tedbir çağrısında bulundu.

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Bakan Koca, Türkiye'deki koronavirüs vaka ve ölü sayısına ilişkin güncel verileri paylaştı. Bakanlığın verilerine göre Türkiye'de bugün koronavirüs nedeniyle 68 kişi daha hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca twitterdan yaptığı paylaşımda; ''Bugün 1.743 yeni hasta tespit edildi. Can yakan 68 kaybımız var. Ağır hasta sayımız 1.500’e yaklaştı. Sağlık çalışanlarımızın özverili çalışmalarının sürdürülebilmesi için onların yükünü azaltmalıyız. Bu ancak tedbirlere uyarak gerçekleşebilir'' ifadelerini kullandı.

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