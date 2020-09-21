Fenerbahçe Hatayspor maçı golleri ve geniş özeti

Süper Lig'in 2. haftasında Fenerbahçe, Kadıköy'de maçı 9 kişi tamamlayan Hatayspor ile 0-0 berabere kaldı. Sarı-lacivertliler, rakibinin eksik olmasını avantaja çeviremedi ve evinde 1 puana razı oldu. Hatayspor'da Ribeiro ve Isaac Sackey, ikinci sarıdan kırmızı kart görerek takımını 9 kişi bıraktı. Fenerbahçe'nin kötü oyunu Galatasaray derbisi öncesi taraftarını endişelendirdi.

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Süper Lig'in 2. haftasında Fenerbahçe, Ülker Stadı'nda Atakaş Hatayspor'u konuk etti.

Mücadeleye ilk 11'de başlayan Mauricio Lemos sarı-lacivertli formayla ilk maçına çıkarken ikinci yarıda oyuna giren Mert Hakan Yandaş ile Filip Novak da Fenerbahçe'de ilk kez süre aldı.

Temposuz geçen ilk yarı 0-0'lık eşitlikle biterken; 19. dakikada sarı kart gören Hatayspor'un Portekizli oyuncusu Ruben Ribeiro, 73. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kartla oyundan atıldı. 56. dakikada ilk sarı kartını gören Isaac Sackey ise 81. dakikada ikinci sarı kartını görerek oyun dışı kaldı.

Hatayspor'un 9 kişi tamamladığı 90 dakikada gol sesi çıkmadı ve mücadele 0-0 berabere bitti. Bu sonucun ardından Fenerbahçe de Hatayspor da puanını 4'e yükseltti.

Maçtan önemli detaylar

9. dakikada sağdan Gökhan Gönül'ün yerden ortasında penaltı noktası civarında topu kontrol eden Thiam'ın dönerek sol ayağıyla zayıf vuruşunda top kaleci Münir'de kaldı.

45+1. dakikada soldan ceza sahasına giren Ferdi Kadıoğlu'nun yerden şutunda, meşin yuvarlak uzak kale direğinin yanından auta çıktı.

Müsabakanın ilk yarısı, 0-0 eşitlikle tamamlandı.

52. dakikada Lemos'un çok uzak mesafeden sert vuruşunda yerden seken topu kaleci Münir iki hamlede kontrol etti.

64. dakikada Sosa'nın sağ çaprazdan kullandığı serbest vuruşta penaltı noktası gerisinde topa iyi yükselen Lemos'un kafa vuruşunda meşin yuvarlak kalecide kaldı.

65. dakikada Sosa'nın sağ çaprazdan ortasına ön direkte iyi yükselen Gökhan Gönül'ün kafa vuruşunda top yan direkten oyun alanına döndü.

71. dakikada Mert Hakan'ın sağ taraftan sol ayağıyla ön direğe ortasında Caner Erkin'in altıpasta müdahalesinde top kalecide kaldı.

73. dakikada Ruben Ribeiro, Gökhan Gönül'ü çekerek durdurdu ve hakem Ümit Öztürk'ten ikinci sarı kartını görerek Hatayspor'u 10 kişi bıraktı.

81. dakikada Hataysporlu Isaac Sackey, Enner Valencia'yı arkadan tutarak durdurdu ve hakem Ümit Öztürk'ten ikinci sarı kartını görerek kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

85. dakikada Mert Hakan Yandaş'ın ara pasıyla ceza sahası içi sağ çaprazda topla buluşan Deniz Türüç'ün yerden şutunda meşin yuvarlak yandan auta gitti.

90+5. dakikada Deniz Türüç'ün ceza sahası içinde altıpasın önüne çıkardığı topa Sinan Gümüş ayak soktu. Meşin yuvarlak direk dibinden auta gitti.

Karşılaşma 0-0 sona erdi.

Fenerbahçe: 0 - 0 :Hatayspor

Stat: Ülker

Hakemler: Ümit Öztürk, Ali Saygın Ögel, Osman Gökhan Bilir

Fenerbahçe: Altay Bayındır, Gökhan Gönül, Zanka, Lemos, Caner Erkin (Dk. 82 Deniz Türüç), Luiz Gustavo, Tolga Ciğerci (Dk. 68 Mert Hakan Yandaş), Ozan Tufan (Dk. 46 Sosa), Ferdi Kadıoğlu (Dk. 69 Novak), Thiam (Dk. 46 Sinan Gümüş), Valencia

Hatayspor: Munir, Popov, Yusuf Abdioğlu, Santos, Mesut Çaytemel, Sackey, Aabid, Selim Ilgaz (Dk. 59 Barbosa), Gökhan Karadeniz (Dk. 59 Traore), Ribeiro, Diouf (Dk. 69 Mirkan Aydın)

Kırmızı kartlar: Dk. 73 Ribeiro, Dk. 81 Sackey (Atakaş Hatayspor)

Sarı kartlar: Dk. 10 Santos, Dk. 82 Yusuf Abdioğlu (Atakaş Hatayspor), Dk. 26 Valencia (Fenerbahçe)