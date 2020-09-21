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Başsavcılık Cübbeli Ahmet Hoca'nın ifadesine başvuracak

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Cübbeli Ahmet Hoca adı ile bilinen Ahmet Mahmut Ünlü'nün katıldığı yayında kullandığı "Türkiye'de 2 bin selefi derneği var. Şahıslar pompalı, iç savaşa hazırlanıyorlar" sözleriyle ilgili ifadesine başvuracak.

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti. Başsavcılık, Cübbeli Ahmet'in "iç savaş" sözleri nedeniyle ifadesine başvuracak.

"Bu silahlanmayı durdurun"
Geçtiğimiz günlerde CNN Türk'te Ahmet Hakan'ın sunduğu Tarafsız Bölge programına konuk olan Cübbeli Ahmet Hoca, Türkiye'de 2 bin selefi derneğinin olduğunu belirterek, "Şahıslar pompalı. İç savaşa hazırlanıyorlar. Özellikle Batman, Adıyaman taraflarında çok selefi akım var. Bu silahlanmayı durdurun. Yarın bu işin önünü alamayız. Birisi 'şeyhim ' diye cihat ilan edecek, öbürü Mehdiyim diyecek. Birbirine öldürür bu Müslüman millet. Asker bunları vurmak zorunda kalacak. Mutlaka kontrol edilmesi lazım" ifadelerini kullandı.

Başsavcılık harekete geçti
Cübbeli Ahmet'in sözlerinin ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti. Başsavcılık, Cübbeli Ahmet'in "iç savaş" sözleri nedeniyle ifadesine başvuracak.

İstihbarat birimleri çalışmalara başladı
Öte yandan İçişleri Bakanlığı, Cübbeli Ahmet Hoca'nın "2 bin selefi dernek silahlanıyor" sözlerinin ardından istihbarat birimlerinin harekete geçtiğini açıklamıştı.

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy tarafından yapılan açıklamada, "Bir kısım derneklerin silahlandığı iddiası ya da ihtimaline karşı kayıtsız kalmamız mümkün değildir" denilerek, "Paylaşılan ilk demeçten sonra da derhal Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü denetçileri, terör ve istihbarat birimlerimiz tekrar tahkikata başlamıştır." ifadelerine yer verildi.

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