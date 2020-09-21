ABD'den Doğu Akdeniz'de Yunan tezine büyük darbe

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği: "ABD (Yunanistan'ın sözde kara sularına ilişkin) Sevilla haritasının hukuki bir öneme sahip olduğunu düşünmemektedir”

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ABD'nin Ankara Büyükelçiliği'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, " Amerika Birleşik Devletleri, prensip gereği, devletlerin deniz yetki alanlarıyla ilgili ihtilaflarda herhangi bir pozisyon almamaktadır" denildi.

"Avrupa Birliği de Sevilla haritası'nın bağlayıcılığını kabul etmiyor"

ABD'nin Sevilla Haritası'nın hukuki bir öneme sahip olmadığı belirtilen açıklamada, "Avrupa Birliği'nin de Sevilla Haritası'nı hukuki bağlayıcılığı olan bir belge olarak değerlendirmediğini görmekteyiz. Deniz yetki alanları, hukuka dayalı olarak, ilgili devletler arasında varılan mutabakatla karara bağlanmaktadır. ABD, iyi niyetli diyalog ve müzakere anlayışını şiddetle desteklemekte ve Türkiye ve Yunanistan'ı, istikşafı görüşmeleri en kısa süre içinde yeniden başlatmaya teşvik etmektedir." ifadeleri kullanıldı.