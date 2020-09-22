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Rezaletin bu kadarı! Hasta yakınları acili bastı

Ankara'nın Keçiören ilçesinde silahla yaralanan ancak tüm müdahalelere rağmen hastanede yaşamını yitiren şahsın yakınları hastanenin acilini bastı. Sosyal medyaya düşen görüntüler ise tepkilere neden oldu.

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ANKARA'nın Keçiören ilçesinde çıkan kavgada yaralanarak Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yaşamını yitiren şahsın yakınları hastaneyi bastı. 

İddialara göre Keçiören'de çıkan silahlı kavgada bir kişi yaralanarak Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Buranın acil servisinde yapılan tüm müdahalelere rağmen şahıs hayatını kaybederken hasta yakınları hastane personeliyle tartıştı.

Güvenlik yetersiz kaldı

Hastane yönetiminin çabalarına rağmen gerginlik yatışmayınca acil servis çalışanları kapıları kapatarak kendilerini içeriye kitledi. Sosyal medyaya düşen görüntülerde ise acil çalışanlarının hasta yakınlarının girişini engellemek için kapının önünde barikat kurdukları görülüyor.

Durmuş: Sürecin Takipçisiyiz 

Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yaşananlara en sert tepki ise Sağlık Sen Genel Başkanı Semih Durmuş'tan geldi. Saldırının yaşandığı hastaneyi ziyaret eden Durmuş, sağlık çalışanlarının zorbalıkla değil virüsle mücadele edebileceğini söyleyen Durmuş, saldırının sorumlularının ibretlik bir ceza alana kadar sürecin takipçisi olacaklarını ifade etti.

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