BIST 1.087
DOLAR 7,62
EURO 8,96
ALTIN 467,21
HABER /  DÜNYA

Emmanuel Macron'a büyük şok! İstifa etti

Fransa'da Macron'un en önemli destekleyicilerinden LREM'in ikinci adamı Pierre Person istifa etti. Person, partisi ve yöneticilerini, hala cumhurbaşkanlığı seçimi mantığına takılı kalmakla suçladı.

Abone ol

FRANSA'da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un partisi Cumhuriyet Yürüyüşü Hareketi'nin (LREM) ikinci adamı konumundaki Pierre Person artık yeni fikirler üretmediği gerekçesiyle genel başkan yardımcılığından istifa etti.

Person Le Monde'e verdiği röportajda, partisi ve yöneticilerinin 2017’deki cumhurbaşkanı seçimi mantığında takılı kaldığını vurguladı.

"LREM, artık yeni yeni fikirler üretmiyor" diyen Person, partiye yeni bir soluk getirme amacıyla genel başkan yardımcılığı ve yönetim kurulu üyeliğini bırakma kararı aldığını belirtti.

Person, partinin diğer yönetim kurulu üyelerine de istifa çağrısında bulunarak, bunun yaklaşan cumhurbaşkanlığı seçimleri için iyi bir elektroşok niteliğinde olacağını kaydetti.

Seçimde Macron'u destekleyecek

LREM bünyesinde parlamentodaki görevini sürdüreceğini ve yeniden aktivist olmayı seçtiğini aktaran Person, 8 Nisan 2022 cumhurbaşkanlığı seçiminde Cumhurbaşkanı Macron'u destekleyeceğini ifade etti.

Diğer yandan Fransa medyasında, Person'un parti içinde taban oluşturarak genel başkanlık koltuğuna aday olmak için çalışacağı değerlendirmeleri yapılıyor.

SON DAKİKA HABERLERİ
Türkiye'deki corona virüsü vaka ve ölü sayısında son durum (21 Eylül 2020)
Cumhurbaşkanı Erdoğan koronavirüs için alınan yeni tedbirleri açıkladı
Hindistan'da bina çöktü 13 ölü 11 yaralı
Sahte kayıtlarla kendini ölü gösteren YouTuber Tayfun Demir'den ilginç savunma
Kayseri'de milli eğitim müdürlerinin kafede maskesiz toplantısına para cezası
Bursa'da karantinada olması gereken düğün salonu çalışanının 1 yıl hapsi isteniyor
ÖNCEKİ HABERLER
Sergen Yalçın'ın koronavirüs testi negatif çıktı
AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanı istifa etti
Yunanistan 11 mülteciyi yine ölüme itti!
Trump'tan İran'a yaptırım açıklaması
İHH, öğrencilere tablet hediye edecek
Abdulhamit Gül kimdir aslen nereli Abdulhamit Gül eşi ve çocukları kimdir?
Yorumlar