BIST 1.087
DOLAR 7,63
EURO 8,97
ALTIN 468,86
HABER /  GÜNCEL

Google'den Kars ayıbı! Şimdi şikayet yağıyor

AK Parti Kars Milletvekili Ahmet Arslan, Google'da Kars'ın köy olarak sınıflandırıldığını söyleyerek bu konuda gerekli girişimlerin yapıldığını söyledi. Arslan, twitter'dan bir kez daha Google uyararak hatanın düzeltilmesini istedi.

Abone ol

Ulaştırma eski Bakanı ve AK Parti Kars Milletvekili Ahmet Arslan, Kars'ın köy olarak sınıflandırılmasına tepki gösterdi.

Twitter'dan yaptığı açıklamada hatanın düzeltilmesi için gerekli girişimleri başlattıklarını söyleyen Arslan, "KARS ilimizin “Türkiye’de bir köy” olarak çıkıyor olması kabul edilebilir bir durum değildir" ifadesini kullandı.

"Gerekli girişimlerde bulunduk"

Kars ile ilgili aramalarda çıkan "köy" ibaresinin düzeltilmesi için gerekli girişimlerde bulunduklarını söyleyen Arslan, Google bir kez daha twitter'dan uyararak hatanın düzeltilmesini istedi.

SON DAKİKA HABERLERİ
ABD'den Doğu Akdeniz'de Yunan tezine büyük darbe
MSB'den çok sert Ermenistan açıklaması!
Fenerbahçe Hatayspor maçı golleri ve geniş özeti
Başsavcılık Cübbeli Ahmet Hoca'nın ifadesine başvuracak
Ankara'da ölü bulunan Gülay Uygun olayında flaş gelişme
Emmanuel Macron'a büyük şok! İstifa etti
ÖNCEKİ HABERLER
DSÖ: Koronavirüs aşı adaylarının başarı garantisi yok
Isparta'da bir kişi aynı gün içerisinde iki kez intihara kalkıştı
Arsenal, İzlandalı kaleci Alex Runarsson'u transfer etti
Şehit haberi sonrası MSB çok sert uyardı
Tunceli'de bir kişi üst üste koronavirüse yakalandı
EBA canlı ders saatleri 21-25 Eylül haftalık ders programı
Yorumlar