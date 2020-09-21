Google'den Kars ayıbı! Şimdi şikayet yağıyor

AK Parti Kars Milletvekili Ahmet Arslan, Google'da Kars'ın köy olarak sınıflandırıldığını söyleyerek bu konuda gerekli girişimlerin yapıldığını söyledi. Arslan, twitter'dan bir kez daha Google uyararak hatanın düzeltilmesini istedi.

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Ulaştırma eski Bakanı ve AK Parti Kars Milletvekili Ahmet Arslan, Kars'ın köy olarak sınıflandırılmasına tepki gösterdi.

Twitter'dan yaptığı açıklamada hatanın düzeltilmesi için gerekli girişimleri başlattıklarını söyleyen Arslan, "KARS ilimizin “Türkiye’de bir köy” olarak çıkıyor olması kabul edilebilir bir durum değildir" ifadesini kullandı.

"Gerekli girişimlerde bulunduk"

Kars ile ilgili aramalarda çıkan "köy" ibaresinin düzeltilmesi için gerekli girişimlerde bulunduklarını söyleyen Arslan, Google bir kez daha twitter'dan uyararak hatanın düzeltilmesini istedi.