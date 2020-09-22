BIST 1.093
DOLAR 7,65
EURO 8,99
ALTIN 468,90
HABER /  SPOR

Inter Arturo Vidal'i transfer etti

Arturo Vidal, resmen İtalyan devi Inter'e transfer oldu. Tecrübeli orta saha oyuncusu 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Abone ol

33 yaşındaki futbolcu son olarak Barcelona'da forma giymiş, sezon başında Katalan ekibiyle yollarını ayırmıştı. Milano'da sağlık kontrolünden geçen Vidal 2+1 yıllık sözleşmeyi imzaladı.

Inter, transferin mali detayları hakkında bilgi vermedi; ancak Barcelona, Şilili oyuncunun 1 milyon Euro bonuslar karşılığında İtalyan ekibine gittiğini duyurdu. 

Vidal daha önce İtalya'da Juventus, Almanya'da Bayer Leverkusen ve Bayern Münih'te oynamıştı.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Kafası kesilip toprağa gömülen Duygu Çelikten'in annesinin feryadı yürek burktu Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Ersin Düzen Fatih Altaylı kapışması: 500 bin lira aldığımı ispatla hiçbir ekrana çıkmam
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan 'anadilde eğitim istedi' iddiasına yanıt
Abdurrahman Dilipak'ın eşinden isyan: 30 yıllık dostlarımız bir telefon dahi açmadı
Edirne’de 65 yaş ve üzerine ücretsiz kart kısıtlaması
4 ay yoğun bakımda kalıp koronayı atlatmıştı hastaneden dudak uçuklatan fatura!
Dolar tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü! 22 Eylül dolar, altın ne kadar?
ÖNCEKİ HABERLER
Batman’a vizyon katacak dev imar planı tamamlandı
Tavşanı için hastaneye gitti! Burdur'da karantinaya alındı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı konut fiyatları depremzedeleri memnun etti
İzinli mahkumlarının izni 2 ay uzatıldı mı son haberler neler?
Batman'da köyün 40 yıllık muhtarı koronavirüsten öldü
Niğde'deki depremde 17'si ağır 126'sı hafif 143 ev hasar gördü
Yorumlar