Inter Arturo Vidal'i transfer etti

Arturo Vidal, resmen İtalyan devi Inter'e transfer oldu. Tecrübeli orta saha oyuncusu 2 yıllık sözleşme imzaladı.Abone ol
33 yaşındaki futbolcu son olarak Barcelona'da forma giymiş, sezon başında Katalan ekibiyle yollarını ayırmıştı. Milano'da sağlık kontrolünden geçen Vidal 2+1 yıllık sözleşmeyi imzaladı.
Inter, transferin mali detayları hakkında bilgi vermedi; ancak Barcelona, Şilili oyuncunun 1 milyon Euro bonuslar karşılığında İtalyan ekibine gittiğini duyurdu.
Vidal daha önce İtalya'da Juventus, Almanya'da Bayer Leverkusen ve Bayern Münih'te oynamıştı.
✍️ | FIRMA— Inter (@Inter) September 22, 2020
Finalmente in nerazzurro! Benvenuto @kingarturo23 💪⚫🔵#WelcomeVidal pic.twitter.com/l7Jffjf4E8
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