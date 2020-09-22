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Tavşanı için hastaneye gitti! Burdur'da karantinaya alındı

Demirören Haber Ajansı

BURDUR Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) Hayvan Hastanesi'ne tedavi için tavşanını getiren hemşire C.U., HES kodu sorgusunda temaslı olduğu anlaşılınca yurda gönderilerek karantinaya alındı.

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Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi nöroloji yoğun bakımda hemşire olan C.U. (23), evinde beslediği tavşanını muayene için Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Hayvan Hastanesi'ne getirdi. Hastane girişinde bulunan güvenlik görevlisi C.U.'ya HES kodu olmadan hastaneye girilemeyeceğini söyleyerek, kodunu sordu.

HES kodunu güvenlik görevlisine gösteren C.U.'nun yapılan sorguda riskli olduğu görüldü. Güvenlik görevlisi durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen polis ekiplerinin yaptığı araştırmada da temaslı olduğu anlaşılan hemşire C.U.'ya karantinaya alınacağı bildirildi. İlk önce itiraz eden C.U. daha sonra ambulansa bindirilerek, karantina yurduna götürüldü.

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