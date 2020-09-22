Batman'da köyün 40 yıllık muhtarı koronavirüsten öldü

BATMAN'a bağlı Bıçakçı köyünde 40 yıldır muhtarlık yapan Zeki Kerem (72), koronavirüs tedavisi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

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Merkeze bağlı Bıçakçı köyünün muhtarı, 8 çocuk babası Zeki Kerem, 20 gün önce koronavirüs tespit edilince Batman Bölge Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı.

Kerem, bu sabah doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılmadı. Hastaneden alınan Zeki Kerem'in cenazesi, 40 yıl muhtarlık yaptığı Bıçakçı köyünde toprağa verildi.