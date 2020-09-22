BIST 1.093
DOLAR 7,65
EURO 8,99
ALTIN 468,90
HABER /  YEREL
ADV Şoook kaliteli Şoook ucuz

Batman'da köyün 40 yıllık muhtarı koronavirüsten öldü

Demirören Haber Ajansı

BATMAN'a bağlı Bıçakçı köyünde 40 yıldır muhtarlık yapan Zeki Kerem (72), koronavirüs tedavisi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Abone ol

Merkeze bağlı Bıçakçı köyünün muhtarı, 8 çocuk babası Zeki Kerem, 20 gün önce koronavirüs tespit edilince Batman Bölge Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı.

Kerem, bu sabah doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılmadı. Hastaneden alınan Zeki Kerem'in cenazesi, 40 yıl muhtarlık yaptığı Bıçakçı köyünde toprağa verildi.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Manisa'da doktor kulağından canlı çıkardı hayatının şokunu yaşadı Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Ersin Düzen Fatih Altaylı kapışması: 500 bin lira aldığımı ispatla hiçbir ekrana çıkmam
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan 'anadilde eğitim istedi' iddiasına yanıt
Abdurrahman Dilipak'ın eşinden isyan: 30 yıllık dostlarımız bir telefon dahi açmadı
Edirne’de 65 yaş ve üzerine ücretsiz kart kısıtlaması
4 ay yoğun bakımda kalıp koronayı atlatmıştı hastaneden dudak uçuklatan fatura!
Dolar tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü! 22 Eylül dolar, altın ne kadar?
ÖNCEKİ HABERLER
Vali duyurdu! Karantina kurallarına uymayanlar hakkında suç duyurusu
Darıca'da parkta çocuklara cinsel organını gösterdi linçten zabıta kurtardı
5 yılda 5 bin 500 yıllık tarihi ortaya çıkardılar: Hadrianoupolis Antik Kenti
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in sağlık durumu stabil
Tokatlı öğretmen öğrencilerine kavuşamadı! Kötü haber geldi
Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı Adalet Bakanlığı son açıklama
Yorumlar 1 yorum