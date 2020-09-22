Kemal Kılıçdaroğlu'ndan 'anadilde eğitim istedi' iddiasına yanıt

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TTB ziyareti sonrası yaptığı açıklamada, anadilde eğitim istediğine ilişkin iddiaları reddetti.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türk Tabipleri Birliği'ni (TTB) ziyaret etti. CHP lideri Kılıçdaroğlu, TTB'yi ziyareti sonrası basın açıklaması yaptı.

CHP Lideri'ne soru-cevap bölümünde, Demokratik Gelişim Enstitüsü (DPI)'nün düzenlediği toplantıda anadilde eğitimle ilgili söylediği iddia edilen sözler soruldu.

Kılıçdaroğlu'nun o toplantıda "Dünyadaki uygulamaları inceledik. Çocuğun ilk iki veya üç okul yılında eğitimini asıl olarak anadilde yapması, paralel olarak resmi dili de öğrenmesi, üçüncü veya dördüncü sınıfta resmi dile geçmesi, bir çözüm yolu." dediği öne sürülmüştü.

"Hayır, öyle bir önerim olmadı"

"Demokrasi Gelişim Enstitüsü'nün toplantısına katıldınız. Acaba toplantıda anadilde eğitim öneriniz oldu mu?" sorusuna Kılıçdaroğlu, "Hayır, öyle bir önerim olmadı. Ama böyle bir tartışma oldu." yanıtını verdi.

"Evet bu sorunu biz çözeriz"

Öte yandan Kılıçdaroğlu'nun, aynı toplantıda, "Kürt meselesinin çözüm yeri, meclistir. Özellikle bu sorunun çözümünde aydınların desteğine çok ihtiyaç bulunuyor. Evet bu sorunu biz çözeriz." ifadelerini kullandığı belirtilmişti.