Edirne’de 65 yaş ve üzerine ücretsiz kart kısıtlaması

EDİRNE’de, İl Hıfzısıhha Kurulu kararı gereğine 65 yaş ve üzeri vatandaşlar şehir içi toplu ulaşımdan 10.00-15.00 saatleri arasında ücretsiz faydalanabilecek.

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Edirne'de koronavirüs tedbirleri kapsamında yeni kısıtlamalar getirildi. Bu kapsamda 65 yaş ve üzeri vatandaşlar şehir içi toplu ulaşımdan 10.00-15.00 saatleri arasında ücretsiz yararlanacak diğer saatlerde ulaşım ücretli olacak.

Edirne Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Ali Şahin, toplu ulaşım araçlarında kapasitenin yaklaşık üçte biri kadar ayakta yolcu taşımaya müsaade edildiğini açıkladı.

Edirne’de İl Hıfzıssıhha Kurulu kararı gereğince 65 yaş ve üzeri vatandaşlar toplu ulaşımdan gündüz 10.00 ile 15.00 saatlerinde arasında ücretsiz faydalanabilecek. Uygulama bugünden itibaren başladı. 65 yaş ve üstü vatandaşlar şehir içi toplu ulaşım sistemi araçlarında 10.-15.00 saatleri arasında ücretsiz seyahat ederken, bu saatler dışında ücret ödemek durumunda kalacak.

"Uygulama bugün itibariyle başladı"

Edirne Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Ali Şahin, pandemi dolayısıyla böyle bir kararın alındığını söyleyerek, 65 yaş ve üzeri vatandaşların sabah ve akşam saatlerinde oluşacak yoğunluk nedeniyle otobüslere binmesinin sağlıkları açısından sakıncalı olduğunu ifade etti. Şahin, uygulamanın bugün itibariyle ETUS araçlarında başladığını, ayrıca kapasitenin üçte biri kadar da ayakta yolcu taşımaya müsaade edildiğini açıkladı.