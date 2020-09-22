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FETÖ firarisi vergi müfettişi gardıropta saklanırken yakalandı

KOCAELİ merkezli 9 ilde FETÖ/PDY'nin mahrem yapılanması ve firari olarak aranan şahısların yakalanmasına yönelik düzenlenen operasyonlarda 14 kişi gözaltına alındı. Firari olarak aranan eski vergi müfettişi gardıropta saklanırken yakalandı.

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Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Ekipleri, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Jandarma Genel Komutanlığı mahrem yapılanmasının deşifre edilmesine yönelik operasyon düzenledi. Kocaeli merkezli 9 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 11 şüpheli gözaltına alındı.

TEM ekipleri tarafından FETÖ/PDY terör örgütü üyeliğinden aranan firari şahıslara yönelik düzenlenen bir diğer eş zamanlı operasyonda ise 1'i eski vergi müfettişi olmak üzere toplam 3 şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Operasyonda firari olarak aranan eski vergi müfettişinin gardıropta saklanırken yakalandığı öğrenildi. Emniyete götürülen 14 şüphelinin işlemleri sonrasında adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

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