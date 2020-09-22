Bakan Albayrak: Ekonomi 3. çeyrek için güçlü yükseliş mesajı verdi

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Türkiye'nin ekonomide 3. çeyrek için güçlü yükseliş mesajı verdiğini ifade etti.Abone ol
Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Ekonomi 3. çeyrek için güçlü yükseliş mesajı verdi. Tüketici güveni yüzde 3,2 artarak 82 oldu.'' dedi.
Bakan Albayrak, ''Yılı tahminlerden iyi noktada tamamlayacağız." ifadelerini kullandı.
Ekonomimiz üçüncü çeyrek için güçlü bir yükseliş mesajı verdi. Ağustos'a göre tüketici güven endeksi %3,2 artarak 82,0 oldu.— Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) September 22, 2020
Veriler iyi geliyor. Yılı tahminlerden iyi bir noktada tamamlayacağız inşaallah. pic.twitter.com/37THt7KMd2