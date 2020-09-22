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Bakan Albayrak: Ekonomi 3. çeyrek için güçlü yükseliş mesajı verdi

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Türkiye'nin ekonomide 3. çeyrek için güçlü yükseliş mesajı verdiğini ifade etti.

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Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Ekonomi 3. çeyrek için güçlü yükseliş mesajı verdi. Tüketici güveni yüzde 3,2 artarak 82 oldu.'' dedi.

Bakan Albayrak, ''Yılı tahminlerden iyi noktada tamamlayacağız." ifadelerini kullandı.

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