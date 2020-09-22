BIST 1.090
DOLAR 7,66
EURO 8,99
ALTIN 467,98
HABER /  EĞİTİM

Milyonlarca öğrenciye şok! EBA sistemi çöktü

Koronavirüs salgını nedeniyle uzaktan eğitimde milyonlarca öğretmen ve öğrencinin kullandığı EBA sistemi çöktü.

Abone ol

Koronavirüs salgını nedeniyle 2020-2021 eğitim öğretim dönemi 31 Ağustos’ta uzaktan telafi eğitimiyle başladı. Milyonlarca öğrenci bugün ders başı yapacakken Eğitim Bilişim Ağı (EBA) sistemi çöktü.

Öğretmen ve öğrencilerin giremediği sistem “çok kalabalık” uyarısı verdi. Öğretmenlerin de sisteme girememesi sebebiyle eğitim durdu.

Sistemdeki uyarı şöyle:

Şu an yüz binlerce öğretmen ve öğrenci EBA’da. Yoğunluk yüzünden sorun yaşamış olabilirsin. Bu süreçte EBA TV kanallarımız yayında. Yayın akışı içi buradan bilgi alabilirsin. İstersen hazırladığımız Eğitim takviminden günün önerilerine de bakabilirsin. En kısa sürede görüşmek üzere…

SON DAKİKA HABERLERİ
Rıdvan Dilmen bombaları patlattı futbol camiasındaki FETÖ'cüleri deşifre etti
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Yunanistan'a sert yanıt: Komik ve nafile bir provokasyon
Son dakika 1200 hâkim ve savcı alımı yapılacak! Bakan Gül ilanı duyurdu
İzmir merkezli 19 ilde FETÖ operasyonu! 55 şüpheli gözaltına alındı
Milli aşı babayiğitleri aranıyor! Sağlık Bakanlığı duyurdu
Ekrem İmamoğlu ne dediyse tam tersini yapıyor! Bedava olacaktı zam üstüne zam yapıyor
ÖNCEKİ HABERLER
Antalya'dan acı haber! Başını direğe çarpan motosikletli polis memuru şehit oldu
Mesut Özil'den Metehan bebek için çağrı: Hep beraber kurtarabiliriz
Selçuk Bayraktar başlatmıştı! Savunma sanayisinden öğrencilere 19 bin tablet
Türkiye-Yunanistan askeri heyetleri bir araya geliyor
Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı Adalet Bakanlığı son açıklama
Walison Fonseca kiminle evli Türk eşi Melisa Pınar kimdir?
Yorumlar 2 yorum