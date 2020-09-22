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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Yunanistan'a sert yanıt: Komik ve nafile bir provokasyon

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Yunanistan Cumhurbaşkanı Katerina Sakelaropulu'nun 'işgalci' suçlamasına ilişkin, "Söyledikleri komik ve nafile bir propaganda çabası ve provokasyondur." sözleriyle sert tapki verdi.

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Yunan Cumhurbaşkanı Katerina Sakelaropulu, geçtiğimiz günlerde Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ni ziyareti öncesi "Türkiye adada işgalci" açıklamasıyla çizgiyi aşmıştı.

Yunan Cumhurbaşkanı'nın yaptığı bu skandal açıklaya tepki gösteren Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Söyledikleri komik ve nafile bir propaganda çabası ve provokasyondur." yanıtını verdi.

"Ülkesi, Rum yönetimi ve tüm bölgenin çıkarına olacaktır"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, şunları kaydetti: 

Rum-Yunan ikilisi gerçekleri görür, iki egemen devletli çözüm için yeniden görüşmelere hazır noktaya gelinirse Türkiye bunu destekleyecektir. Yunan Cumhurbaşkanının savaş yerine barış ve uzlaşı söylemini samimiyetle benimsemesi ülkesi, Rum yönetimi ve tüm bölgenin çıkarına olacaktır.

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