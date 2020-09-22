AK Partili Öznur Çalık Malatya'ya müjde verdi: TMO Pazartesi günü kayısı alımına başlıyor

AK Parti MKYK üyesi ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, “Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) kayısı alımına Pazartesi günü başlıyor” dedi.

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AK Parti Milletvekili Çalık, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın incir, kuru incir ve kuru üzüm müdahale alımlarına bu yıl kayısının da ilave edildiğine dair açıklamasını anımsatarak, “Tarım ve Orman Bakanımız Bekir Pakdemirli biraz önce aradı ve Toprak Mahsulleri Ofisi’nin kayısı alımına Pazartesi günü başlayacağını ifade etti. Malatya’mıza, Malatya çiftçimize, üreticilerimize hayırlı uğurlu olsun” şeklinde konuştu.

Milletvekili Çalık, “Malatya Ticaret Borsamızın Lisanslı Depoculuk ruhsatı da çıktı. Kayısımızın Toprak Mahsulleri Ofisi tarafından alımının Pazartesi gününden itibaren gerçekleştirilmesi çiftçimize ve üreticimize büyük katkı sağlayacak. Değerli hemşerilerimin beklediği, bizlerin de uzun süredir girişimlerde bulunduğumuz bu hususun neticelenmiş olması mutluluk verici." ifadelerini kullandı.

"Desteklerinden, ilgilerinden dolayı çok teşekkür ediyorum"

İfadelerine devam eden Çalık, "Bu alımların çiftçilerimize ve Malatya’ya büyük katkıları olacağını düşünüyorum. Malatya’mıza hayırlı olmasını diliyorum. Bu noktada Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a, Tarım ve Orman Bakanımız Bekir Pakdemirli’ye desteklerinden, ilgilerinden dolayı çok teşekkür ediyorum" cümlelerini kullandı.