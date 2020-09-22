BIST 1.090
DOLAR 7,65
EURO 8,99
ALTIN 467,92
HABER /  GÜNCEL

AK Partili Öznur Çalık Malatya'ya müjde verdi: TMO Pazartesi günü kayısı alımına başlıyor

AK Parti MKYK üyesi ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, “Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) kayısı alımına Pazartesi günü başlıyor” dedi.

Abone ol

AK Parti Milletvekili Çalık, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın incir, kuru incir ve kuru üzüm müdahale alımlarına bu yıl kayısının da ilave edildiğine dair açıklamasını anımsatarak, “Tarım ve Orman Bakanımız Bekir Pakdemirli biraz önce aradı ve Toprak Mahsulleri Ofisi’nin kayısı alımına Pazartesi günü başlayacağını ifade etti. Malatya’mıza, Malatya çiftçimize, üreticilerimize hayırlı uğurlu olsun” şeklinde konuştu.

Milletvekili Çalık, “Malatya Ticaret Borsamızın Lisanslı Depoculuk ruhsatı da çıktı. Kayısımızın Toprak Mahsulleri Ofisi tarafından alımının Pazartesi gününden itibaren gerçekleştirilmesi çiftçimize ve üreticimize büyük katkı sağlayacak. Değerli hemşerilerimin beklediği, bizlerin de uzun süredir girişimlerde bulunduğumuz bu hususun neticelenmiş olması mutluluk verici." ifadelerini kullandı.

"Desteklerinden, ilgilerinden dolayı çok teşekkür ediyorum"

İfadelerine devam eden Çalık, "Bu alımların çiftçilerimize ve Malatya’ya büyük katkıları olacağını düşünüyorum. Malatya’mıza hayırlı olmasını diliyorum. Bu noktada Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a, Tarım ve Orman Bakanımız Bekir Pakdemirli’ye desteklerinden, ilgilerinden dolayı çok teşekkür ediyorum" cümlelerini kullandı.

SON DAKİKA HABERLERİ
Son dakika 1200 hâkim ve savcı alımı yapılacak! Bakan Gül ilanı duyurdu
İzmir merkezli 19 ilde FETÖ operasyonu! 55 şüpheli gözaltına alındı
Milli aşı babayiğitleri aranıyor! Sağlık Bakanlığı duyurdu
Ekrem İmamoğlu ne dediyse tam tersini yapıyor! Bedava olacaktı zam üstüne zam yapıyor
Sözcü'de büyük tenkisat! 15 çalışana 'ya tazminatınızı alın ya da ücretsiz izne çıkın' dendi
İbrahim Kalın’dan Mısır ve İsrail’le iş birliği sinyali! İhtilaflarımız iş birliğine engel değil
ÖNCEKİ HABERLER
Ali Koç ve Emre Belözoğlu Hatayspor maçının son dakikasını ayakta izledi
Bebeğin cinsiyetini öğrenmek için karısının karnını kesti
Evren Turhan kimdir aslen nereli Evren Turhan kiminle evli?
Başkan transferi duyurdu Idriz Voca MKE Ankaragücü'ne imza atacak
Bostancı'da denize atlayan kadın 2 bin 500 metre açıkta kurtarıldı
Yağız Kaya aslen nereli kaç yaşında? Yağız Kaya kimdir?
Yorumlar