Bostancı'da denize atlayan kadın 2 bin 500 metre açıkta kurtarıldı

BOSTANCI Sahili'nde denize atlayan kadın, yaklaşık 2 bin 500 metre açıkta kurtarıldı. Denizden çıkmak istemeyen kadın Sahil Güvenlik ve DAK-SAR ekiplerinin 1 saat süren ikna çabalarıyla denizden çıkarıldı.

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Bostancı Sahili'nde geçtiğimiz günlerde iddiaya göre bir kadın denize atladı. Kadının denize atladığını gören çevredeki vatandaşlar yetkili birimlere haber verdi. Sahil Güvenlik ekipleri ile DAK-SAR ekipleri tarafından denizde arama çalışmaları yürütüldü. Denize atlayan kadın, yüzerek gittiği 2 bin 500 metre açıkta ekipler tarafından bulundu.

Kadının yanına giden DAK/SAR ekibi, aynı zamanda Sahil Güvenlik Komutanlığı teknesine ve destek için yola çıkan diğer gönüllü botuna haber verdi. Fakat, yanına gelen 3 bot personelinin tüm ikna çabalarına rağmen kadın suda kalmaya devam etti. Kadını ikna etmek için botta bulunan kadın DAK/SAR gönüllüsü büyük çaba harcadı. Hayatının tehlikede olduğuna ikna edilen kadın bota çıkarıldı. Sahil Güvenlik Komutanlığı botu ile kıyıya çıkartılan kadın 112 sağlık ekibine teslim edildi.