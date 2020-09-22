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Son dakika Tüketici güven endeksi açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işbirliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici güven endeksi, Eylül ayında bir önceki aya göre %3,2 oranında arttı; Ağustos ayında 79,4 olan endeks, Eylül ayında 82,0 oldu.

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Güncelleme öncesi duruma göre hesaplanan tüketici güven endeksi ise, Eylül ayında bir önceki aya göre %3,7 oranında arttı; Ağustos ayında 59,6 olan endeks, Eylül ayında 61,8 oldu.

Hanenin maddi durumu endeksi 71,8 oldu

Geçen 12 aylık döneme göre mevcut dönemde hanenin maddi durumu endeksi Ağustos ayında 67,9 iken, Eylül ayında %5,8 oranında artarak 71,8 oldu.

Hanenin maddi durum beklentisi endeksi 79,1 oldu

Gelecek 12 aylık döneme ilişkin hanenin maddi durum beklentisi endeksi Ağustos ayında 77,8 iken, Eylül ayında %1,7 oranında artarak 79,1 oldu.

Genel ekonomik durum beklentisi endeksi 83,3 oldu

Gelecek 12 aylık döneme ilişkin genel ekonomik durum beklentisi endeksi Ağustos ayında 79,5 iken, Eylül ayında %4,8 oranında artarak 83,3 oldu.

Dayanıklı tüketim mallarına harcama yapma düşüncesi endeksi 93,8 oldu

Geçen 12 aylık döneme göre gelecek 12 aylık dönemde dayanıklı tüketim mallarına harcama yapma düşüncesi endeksi Ağustos ayında 92,6 iken, Eylül ayında %1,3 oranında artarak 93,8 oldu.

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