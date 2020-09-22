BIST 1.091
DOLAR 7,66
EURO 8,99
ALTIN 467,81
HABER /  SPOR

Ercan Taner Fatih Altaylı'nın telefonunu Twitter'da ifşa etti

Fatih Altaylı'nın, canlı yayında Ercan Taner ve Ersin Düzen hakkında yaptığı açıklamalardan sonra iki isimden de eleştiriler geldi. Ercan Taner, Twitter hesabından Fatih Altaylı'nın telefon numarasını paylaştı.

Abone ol

Gazeteci Fatih Altaylı, Bloomberg'de Ersin Düzen'in ayda 500 bin TL maaş aldığını iddia etti. Fatih Altaylı, Rıdvan Dilmen'in açıklamalarına katıldığını belirtirken Ercan Taner'in kendisi hakkında yaptığı paylaşımlardan sonra canlı yayında telefon numarasını gösterip ''Beni arama Ercan yayındayım şu an'' dedi. Ercan Taner ise daha sonra tweetleri kendisinin atmadığını belirtip Fatih Altaylı'dan özür dilerken usta gazetecinin telefon numarasını sosyal medyadan paylaştı.

''400 bin TL TRT'den, 100 bin TL de TFF'den alıyor''
Dün gece Bloomberg ekranlarında yayınlanan programda konuşan Fatih Altaylı, ''Günahını almayayım ama böyle böyle deniyor: Ersin Düzen, ayda 400 bin TL TRT'den, 100 bin TL de TFF'den alıyor. Rıdvan Dilmen'in söylediklerinin %95'i doğrudur. %5'ini de ben bilmiyorumdur. Rıdvan Dilmen'in bastığı yerden ses geldi. Rıdvan Dilmen, arı kovanına çomak soktu. Söylediklerinin altına imza atarım' dedi.'

''İspatla, bir daha ekranlar benim yüzümü görmeyecek''
Ersin Düzen ise TRT Spor'da yayınlanan Stadyum programı sırasında Altaylı'ya cevap verdi. Düzen, Altay'lı iddiasını ispatlamaya davet ederek, 'Fatih Altaylı benim için ayda TRT'den 400 bin TL, TFF'den 100 bin TL maaş alıyor diye iftira attı. Yeter artık! İspatla, bir daha ekranlar benim yüzümü görmeyecek. Eğer ispatlayamazsan sen ne yapacaksın?" dedi.

''Ercan Taner'e birileri 'Fatih Altaylı'ya saldır' talimatı veriyor''
Ercan Taner ile ilgili de açıklamalarda bulunan Altaylı, "Ercan Taner kafan mı iyi? Beni arıyormuşsun, açmıyormuşum. Ulan telefon burada duruyor. Kim bilir hangi numarayı arıyorsun? Ercan Taner bu akşam iş tuttuğun çeteye laf ettim diye mi hakaret ediyorsun. Seninle yargıya gideceğiz kardeşim. Ercan Taner'e birileri 'Fatih Altaylı'ya saldır' talimatı veriyor. Benim yayında olduğumdan bile haberi yok. Böyle utanmaz bu adamlar." ifadelerinde bulundu.

''Şerefsizlik yapma Fatih Altaylı''
Fatih Altaylı'nın sözleri üzerine Ercan Taner Twitter hesabından, şu ifadeleri kullandı;

"Ya Fatih Altaylı sen ne işsin?

Dürüst insanlara sallama Fatih Altaylı.

Ben seni arıyorum telefonu bile açmıyorsun Fatih.

Şerefsizlik yapma Fatih Altaylı. Sağa sola saldırma Fatih Altaylı." 

''Fatih ile konuştum herhalde yanlış anlaşılma var galiba''
Fatih Altaylı'nın açıklamaları sonrasında Ercan Taner, paylaşımında, "Fatih ile konuştum herhalde yanlış anlaşılma var galiba." açıklamasında bulundu.

"Canlı yayında benim telefon numaramı veren arkadaşın telefonu Sevgilerimle''
Daha sonra Taner, Fatih Altaylı'nın telefon numarasını paylaştı. Altaylı'nın telefon numarasını paylaşan Taner, "Canlı yayında benim telefon numaramı veren arkadaşın telefonu Sevgilerimle..." paylaşımında bulundu.

İlgili Haberler
Ersin Düzen Fatih Altaylı kapışması: 500 bin lira aldığımı ispatla hiçbir ekrana çıkmam
SON DAKİKA HABERLERİ
Sözcü'de büyük tenkisat! 15 çalışana 'ya tazminatınızı alın ya da ücretsiz izne çıkın' dendi
İbrahim Kalın’dan Mısır ve İsrail’le iş birliği sinyali! İhtilaflarımız iş birliğine engel değil
Ahmet Hakan'dan 'Atatürk tartışması' yorumu: Allah’ım sen aklıma mukayyet ol
Sağlık çalışanlarına saldırı girişiminde bulunanlar hakkında "adli tahkikat" başlatıldı
Ersin Düzen Fatih Altaylı kapışması: 500 bin lira aldığımı ispatla hiçbir ekrana çıkmam
Sağlık Bakanı Koca'dan Ankara'daki olayla ilgili açıklama: Devlet geçit vermeyecek
ÖNCEKİ HABERLER
Ordu'da iki kardeş, 9 gün arayla hayatını kaybetti
Yağız Kaya aslen nereli kaç yaşında? Yağız Kaya kimdir?
Araç sahipleri dikkat! Benzine 19 kuruş indirim geliyor
Beyoğlu'nda tramvayla otomobil çarpıştı
Dünyada Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 23 milyonu geçti
Cansever kimdir aslen nereli kaç yaşında? Cansever'in gerçek adı nedir?
Yorumlar 1 yorum