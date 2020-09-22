Ercan Taner Fatih Altaylı'nın telefonunu Twitter'da ifşa etti

Fatih Altaylı'nın, canlı yayında Ercan Taner ve Ersin Düzen hakkında yaptığı açıklamalardan sonra iki isimden de eleştiriler geldi. Ercan Taner, Twitter hesabından Fatih Altaylı'nın telefon numarasını paylaştı.

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Gazeteci Fatih Altaylı, Bloomberg'de Ersin Düzen'in ayda 500 bin TL maaş aldığını iddia etti. Fatih Altaylı, Rıdvan Dilmen'in açıklamalarına katıldığını belirtirken Ercan Taner'in kendisi hakkında yaptığı paylaşımlardan sonra canlı yayında telefon numarasını gösterip ''Beni arama Ercan yayındayım şu an'' dedi. Ercan Taner ise daha sonra tweetleri kendisinin atmadığını belirtip Fatih Altaylı'dan özür dilerken usta gazetecinin telefon numarasını sosyal medyadan paylaştı.

''400 bin TL TRT'den, 100 bin TL de TFF'den alıyor''

Dün gece Bloomberg ekranlarında yayınlanan programda konuşan Fatih Altaylı, ''Günahını almayayım ama böyle böyle deniyor: Ersin Düzen, ayda 400 bin TL TRT'den, 100 bin TL de TFF'den alıyor. Rıdvan Dilmen'in söylediklerinin %95'i doğrudur. %5'ini de ben bilmiyorumdur. Rıdvan Dilmen'in bastığı yerden ses geldi. Rıdvan Dilmen, arı kovanına çomak soktu. Söylediklerinin altına imza atarım' dedi.'

''İspatla, bir daha ekranlar benim yüzümü görmeyecek''

Ersin Düzen ise TRT Spor'da yayınlanan Stadyum programı sırasında Altaylı'ya cevap verdi. Düzen, Altay'lı iddiasını ispatlamaya davet ederek, 'Fatih Altaylı benim için ayda TRT'den 400 bin TL, TFF'den 100 bin TL maaş alıyor diye iftira attı. Yeter artık! İspatla, bir daha ekranlar benim yüzümü görmeyecek. Eğer ispatlayamazsan sen ne yapacaksın?" dedi.

''Ercan Taner'e birileri 'Fatih Altaylı'ya saldır' talimatı veriyor''

Ercan Taner ile ilgili de açıklamalarda bulunan Altaylı, "Ercan Taner kafan mı iyi? Beni arıyormuşsun, açmıyormuşum. Ulan telefon burada duruyor. Kim bilir hangi numarayı arıyorsun? Ercan Taner bu akşam iş tuttuğun çeteye laf ettim diye mi hakaret ediyorsun. Seninle yargıya gideceğiz kardeşim. Ercan Taner'e birileri 'Fatih Altaylı'ya saldır' talimatı veriyor. Benim yayında olduğumdan bile haberi yok. Böyle utanmaz bu adamlar." ifadelerinde bulundu.

''Şerefsizlik yapma Fatih Altaylı''

Fatih Altaylı'nın sözleri üzerine Ercan Taner Twitter hesabından, şu ifadeleri kullandı;

"Ya Fatih Altaylı sen ne işsin?

Dürüst insanlara sallama Fatih Altaylı.

Ben seni arıyorum telefonu bile açmıyorsun Fatih.

Şerefsizlik yapma Fatih Altaylı. Sağa sola saldırma Fatih Altaylı."

''Fatih ile konuştum herhalde yanlış anlaşılma var galiba''

Fatih Altaylı'nın açıklamaları sonrasında Ercan Taner, paylaşımında, "Fatih ile konuştum herhalde yanlış anlaşılma var galiba." açıklamasında bulundu.

"Canlı yayında benim telefon numaramı veren arkadaşın telefonu Sevgilerimle''

Daha sonra Taner, Fatih Altaylı'nın telefon numarasını paylaştı. Altaylı'nın telefon numarasını paylaşan Taner, "Canlı yayında benim telefon numaramı veren arkadaşın telefonu Sevgilerimle..." paylaşımında bulundu.