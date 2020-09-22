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Beyoğlu'nda tramvayla otomobil çarpıştı

BEYOĞLU, Fındıklı tramvay durağı yakınlarında otomobille tramvay çarpıştı. Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada "Seferlerimiz Bağcılar-Karaköy istasyonları arasında yapılmaktadır." denildi.

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BEYOĞLU, Fındıklı tramvay durağı yakınlarında otomobille tramvay çarpıştı. Kazada otomobil sürücü araçta sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ekip sev edildi. Kaza nedeniyle tramvay seferlerinde aksama oldu.

Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada, "T1 Kabataş-Bağcılar tramvay hattında geçici bir süre için seferlerimiz Bağcılar-Karaköy istasyonları arasında yapılmaktadır." denildi.

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