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Demirtaş'tan savcılara: Elinize tutuşturulan hediye poşetleri sizi yargılanmaktan kurtaramayacak

EDİRNE Cezaevi'nde üç yılı aşkın süredir tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, "Elinize tutuşturulan hediye poşetleri sizi yargılanmaktan kurtaramayacak" düşüncesini dile getirdi.

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Edirne Cezaevi'nde üç yılı aşkın süredir tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, avukatı Cahit Kırkazak aracılığıyla yolladığı mesajda savcılara seslendi.

Avukatı Cahit Kırkazak, Demirtaş'ın, "Elinize tutuşturulan hediye poşetleri sizi yargılanmaktan kurtaramayacak" diye konuştuğunu belirtti.

"Zırhlı araçlar bile hediye edildi"

Kırkazak sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

Merhabalar, bugün Sayın Demirtaş’ı ziyaret ettim. Demirtaş’ın taraf olmadığı dosyada bir yıldır iddianamesiz olarak tutuklu bulunduğu dosyayı tartıştık. Demirtaş’ın herkese selamları vardı; bazı savcılara da şunu hatırlattı: Bir zamanlar kimi savcılara zırhlı araçlar bile hediye edildi, yine de yargılanmaktan kurtulamadılar. Elinize tutuşturulan hediye poşetleri sizi yargılanmaktan kurtaramayacaktır.

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