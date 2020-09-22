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Şırnak'ta feci kaza: 2 araç kafa kafaya çarpıştı

İhlas Haber Ajansı

ŞIRNAK'ta kamyonet ile otomobilin kafa kafaya çarpıştığı trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

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Kaza,Cizre’ye Bağlı Kurtuluş Köyü Zoran Mezrası mevkiinde meydana geldi.Kurtuluş Köyü istikametinden Cizre’ye doğru gelmekte olan Yunus Sincar yönetimindeki 21 AE 231 plakalı otomobil karşı yönden gelen Mehmet Duymak yönetimindeki 73 FG 339 plakalı kamyonetle kafa kafaya çarpıştı.

Meydana gelen kazada otomobilde bulunan Sürücü Yunus Sincar,Ayşe Başaran, Kübra Üçkaç ile Kamyonet sürücüsü Mehmet Duymak,Serhat Duymak, Ferhat Duymak ve Yaşar Duymak yaralandı.

Yaşanan kazanın ardından olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Meydana gelen kazada yaralılılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla Cizre Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza nedeni ile ulaşıma kapanan yol, kaza yapan araçların yoldan kaldırılması ile birlikte ulaşıma açıldı. Kaza ile ilgili inceleme devam ediyor.

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