Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay: Evet öptüm ama onu değil...

O kadın Çağdaş yaşamı Destekleme Derneği üyesi

Belediye Başkanı Atabay, savcının “Hakkınızda söz konusu iddiaları ortaya atan S.T. isimli kadının kim olduğunu düşünüyorsunuz?” sorusuna yönelik ise, anılan kişinin isim ve soyismini belirterek “S.T.’nin, savunmamda belirttiğim çete ile ilişkili olduğunu düşünüyorum. Kendisi bir internet sitesinde yazı yazıyor. Aynı zamanda Aydın ÇYDD (Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği) üyesi. Bu kişi Aydın Efeler İlçe Kadın Kolları üyesi. 2017 kadın kolları başkanlığı için seçime girdi. Ancak seçilemedi daha sonra Cumhuriyet Halk Partisi’nden istifa etti” yanıtını verdi.