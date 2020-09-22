BIST 1.087
DOLAR 7,64
EURO 8,98
ALTIN 468,43
HABER /  DÜNYA

Japon üreticiden Kovid-19'u yok edecek ultraviyole ışın yayan cihaz

JAPON ışık ekipmanı üreticisi Ushio, insana zarar vermeden yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) yok eden ultraviyole (UV) ışın yayan "Care222" adlı cihazı üretti.

Abone ol

Columbia Üniversitesi iş birliğiyle üretilen Care222, 254 nanometre dalga boyunda UV yayan geleneksel cihazların aksine, insana zararsız 222 nanometrelik UV yayıyor.

Mikropları öldürürken insanlara zarar vermeyen cihaz, yüksek riskli otobüs, tren, asansör ve ofis ortamlarının dezenfekte edilmesinde kullanılacak.

Ortamın tavanına asılan Care222, 2,5 metre mesafeden havadaki virüs ve bakterilerin yüzde 99’unu 7 dakikada etkisiz hale getiriyor.

Kyodo ajansına göre, dünyada türünün ilk örneği kabul edilen cihaz, 222 nanometre dalga boyunda deri yüzeyine ve göze nüfuz etmeyerek genetik kusurlara yol açmıyor.

Ushio, 222 nanometrelik UV'nin insan için zararsız olduğunu tarafsız testlerde Hiroşima Üniversitesince onaylandığını bildirdi.

300 bin yen (2 bin 860 dolar) fiyat etiketli 1,2 kilogram ağırlıklı Care222 için şimdilik sadece sağlık kurumlarından sipariş alınabiliyor.

Öte yandan firma, Care222 emitörlerinin monte edileceği genel amaçlı ampul üretimi için Toshiba ile proje yürüttüğünü açıkladı.

SON DAKİKA HABERLERİ
Sağlık Bakanı Koca'dan Ankara'daki olayla ilgili açıklama: Devlet geçit vermeyecek
Dışişleri Bakanlığı'ndan AB'nin yaptırım kararına tepki: Bizim nazarımızda hiçbir değeri yoktur
Emmanuel Macron'a büyük şok! İstifa etti
Google'den Kars ayıbı! Şimdi şikayet yağıyor
MSB'den çok sert Ermenistan açıklaması!
Rezaletin bu kadarı! Hasta yakınları acili bastı
ÖNCEKİ HABERLER
Koronavirüsü yenen 104 yaşındaki kadın: Hiç evden çıkmadım nereden bulaştığını bilmiyorum
İsrail, çocuk tacizcisi kadını Avustralya'ya iade kararı aldı
Mersin'de arı kovanı taşıyan kamyon kaza yapınca arılar etrafa saçıldı
Adana'da TIR'a çarpan otomobil alev alev yandı! 3 kişi öldü
Çankırı'da bir köy karantinaya alındı
Mesut Yılmaz çocukları büyük oğlu Hasan Yılmaz kimdir?
Yorumlar 1 yorum