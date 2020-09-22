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Kemal Kılıçdaroğlu ve ailesinin 4 günlük tatili! Kandıra'ya gitti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ailesiyle birlikte tatile çıktı. Eşi, kızı, damadı, torunu ve az sayıda koruma ile Kandıra'ya giden Kılıçdaroğlu uzun yürüyüşler yaptı, tekneyle Karadeniz'e açıldı, ailesiyle hasret giderdi.

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Kılıçdaroğlu, Kocaeli eski Milletvekili Prof. Hurşit Güneş'e kısa ve gözlerden, siyasetten uzak bir tatile ihtiyacı olduğunu anlattı.

Ses Kocaeli Gazetesi'nde yer alan habere göre, Güneş de CHP liderini Kocaeli Kandıra'ya davet etti. Kılıçdaroğlu, geçen perşembe eşi, kızı, damadı, torunu ve az sayıda koruma ile Kandıra'ya gitti. Kılıçdaroğlu'nun 4 günlük tatili gizli tutuldu.

Kılıçdaroğlu, Hurşit Güneş'in kardeşi Ayşe Güneş Ayata ve eşi CHP eski milletvekili Sencer Ayata'nın evinde kaldı. Kılıçdaroğlu, tatilde uzun yürüyüşler yaptı, tekneyle Karadeniz'e açıldı, ailesiyle hasret giderdi.

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