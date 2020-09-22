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Ahmet Hakan'dan 'Atatürk tartışması' yorumu: Allah’ım sen aklıma mukayyet ol

Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, 'Bu tartışmalardan artık bıkmadık mı' başlıklı yazısında "Mustafa Kemal' diyen de 'Atatürk' diyen de aynı kişiye işaret etmiş olmuyor mu, Allah’ım sen aklıma mukayyet ol." sözleriyle tepki gösterdi.

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Ahmet Hakan, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun Mustafa Kemal Atatürk'e 'Mustafa Kemal' demesiyle başlayan tartışmaya ilişkin dikkat çeken ifadeler kullandı.

"Buradan ideolojik kavga çıkar mı yahu?"

Hakan, "İsteyen 'Gazi' der. İsteyen 'Mustafa Kemal' der. İsteyen 'Atatürk' der. İsteyen 'Gazi Mustafa Kemal Atatürk' der. Buradan ideolojik kavga çıkar mı yahu? Üstelik bu kavga, memleketin esas sorunlarını tartışması gereken ana muhalefet partisinde mi çıkar? Bu ne anlamsız bir tartışmadır? Lüzumsuzluk bu değilse nedir?" görüşünü savundu. 

"Allah’ım! Sen aklıma mukayyet ol"

Hakan, "Mustafa Kemal' diyen de 'Gazi' diyen de 'Atatürk' diyen de sonuçta aynı kişiye işaret etmiş olmuyor mu? İsimlendirmeden yola çıkarak kavga çıkarmak, abesle iştigal etmenin sözlük karşılığı değilse nedir? Allah’ım! Sen aklıma mukayyet ol" ifadelerini kullandı. 

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