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Erol Bulut derbi hakkında konuştu: Bu hafta çalışmalarımızı ona göre yapacağız

İhlas Haber Ajansı

Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, Hatayspor maçında takımının oynadığı futbolu değerlendirdi. Hücum anlamında daha etkili olmaları gerektiğini belirten Bulut, haftaya oynanacak Galatasaray maçına değinerek 'Derbi olduğundan dolayı herkes maça daha farklı konsantre oluyor' dedi.

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Süper Lig’in 2. haftasında Fenerbahçe evinde A.Hatayspor ile 0-0 berabere kaldı. Müsabaka sonrası basın toplantısında açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, Hatayspor maçının zor geçeceğini bildiklerini ifade ederek, "Rakip zaten ilk maçta da oynarken defansa ağırlık vermişti. Biz çalışmalarımıza buna yönelik tüm hafta boyunca gerçekleştirdik. Ama maalesef bunu sahada istediğimiz gibi uygulayamadık. Sadece 1 puan alabildik. Defans anlamında iyi işler yaptık. Rakibin 1 pozisyonu yok kalemizde. Biz bunlara izin vermedik. Hücum anlamında daha etkili olmamız lazım. Yakaladığımız pozisyonları daha net, daha iyi değerlendirmemiz gerekiyor" dedi.

"Derbide herkes daha farklı konsantre oluyor"

Haftaya oynanacak olan Galatasaray derbisi ile alakalı açıklama yapan Bulut, “Derbiler her zaman farklı geçip oynanıyor. Önümüzdeki haftada bu şekilde gerçekleşeceğini düşünüyorum. Derbi olduğundan dolayı herkes maça daha farklı konsantre oluyor. Bu hafta çalışmalarımızı ona göre yapacağız” ifadelerini kullandı.

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