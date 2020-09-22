Aynur Aydın sütyen üstüne sadece yelek giydi takipçilerinin beğenisine sundu
Sütyenleriyle ilgili sık sık paylaşım yaptığı için tepki çeken şarkıcı Aynur Aydın son fotoğrafı sosyal medyayı salladı.
Sosyal medya hesabı Twitter'da sütyenleri üzerine yaptığı paylaşımlarla başlayıp son olarak yine sütyenleriyle klip çekmesiyle herkesi hayrete düşüren Aynur Aydın'ın cesur pozları sosyal medyaya olay oldu.
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Geçtiğimiz günlerde "Sütyenlerim beni öldü sanıyorlar" çıkışıyla gündeme gelen Aynur Aydın, tepki gösterenlere "Bence komikti, tepkiler beni ilgilendirmiyor" diyerek yanıt vermişti.
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Aydın, meslektaşı Demet Akalın'ın "Yeter artık sütyen olayı" tepkisi hakkında ise "Sonrasında yazıştık biz onunla sorun yok" ifadelerini kullanmıştı.
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Dekolteli ve cesur pozları ile adından söz ettiren Aynur Aydın'ın derin göğüs dekolteli pozunu takipçilerinin beğenisine sundu.
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