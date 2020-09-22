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Sözcü'de büyük tenkisat! 15 çalışana 'ya tazminatınızı alın ya da ücretsiz izne çıkın' dendi

Sözcü gazetesinin internet sitesi; sozcu.com.tr, genel yayın yönetmeninden haber koordinatörüne kadar, içinde editörlerin de bulunduğu 15'e yakın çalışanın işine son verdi.

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İşten çıkarılanlara "Ya tazminatınızı alırsınız ya da ücretsiz izne çıkarsınız" dendiği belirtilirken, Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Çetin'in görevden alındığı, Sözcü davası nedeniyle işine son verilemediği öğrenildi.

15 personelin görevine son verildi

T24'ün ulaştığı bilgilere göre, Yazı İşleri Müdürü Kubilay Aydın, Haber Koordinatörü Serdar Aksoy, Magazin Müdürü Ünal Demirkaya, Deniz Ayas dahil neredeyse 15 personelin görevine son verildi. Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Çetin'in ise görevden alındığı, Sözcü davası nedeniyle işine son verilemediği öğrenildi.

Gerekçe sunulmadı

Genel Yayın Yönetmeni Çetin'in işten çıkarmalardan haberinin olmadığı, kendisinin görevden alındığı aktarılırken, işten çıkarmalara ilişkin bir gerekçe sunulmadığı belirtildi.

Sözcü'den konuya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

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