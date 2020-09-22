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Araç sahipleri dikkat! Benzine 19 kuruş indirim geliyor

Araç sahiplerine müjdeli haber. Akaryakıt sektörü yetkililerinden alınan bilgiye göre bu gece yarısı itibarıyla benzinin litre fiyatına 19 kuruş indirim bekleniyor.

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Benzine bu kez indirim geliyor. Akaryakıt sektörü yetkililerinden alınan bilgiye göre bu gece yarısı itibarıyla benzinin litre fiyatına 19 kuruş indirim bekleniyor.

Petrol fiyatlarında yüzde 4'e yakın düşüşler sonrası iç piyasada kullanılan akaryakıt ürünleri için de indirim gündeme geldi.

Sektör yetkililerinin verdiği bilgiye göre, bu gece yarısı itibarıyla benzinin litre fiyatında 19 kuruşluk bir indirim bekleniyor.

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