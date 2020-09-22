En hesaplı taşıt kredisi hangi bankada? Otomobil alacaklar kredileri bakın
İkinci el araba fiyatlarındaki yükseliş nedeniyle sıfır otomobile olan ilgi arttı. Sıfır araba hayaline kavuşmak isteyenler taşıt kredisi faiz oranlarını araştırıyor. İşte bankaların müşterilerine sunduğu taşıt kredisi oranları.
Otomobil fiyatları koronavirüs nedeniyle yükseliş yaşadı. Fabrikaların üretim yapamaması nedeniyle siparişler gecikti. Yeni siparişler ise ileri tarihlere ertelendi. Bu nedenle ikinci el otomobillere rağbet arttı. Talebin artması ve arzın sınırlı kalması nedeniyle bunu fırsat bilenler ikinci el otomobillerin fiyatlarını yukarı çekti. Bazı otomobillerin ikinci elleri sıfırlarından daha pahalıya satılmaya başladı.
Kamu bankalarının sıfır otomobiller için yüzde 0.49-0.69 oranında kredi kampanyası ve ikinci el otomobillerde de yüzde 0.82 oranında faiz uygulaması sona erdi. Kampanyanın sona ermesiyle birlikte faizlerde yükseliş yaşandı. İşte Hürriyet'ten Burak Taşçı'nın haberine göre, güncel taşıt kredi faizleri...
ING Bank
Kredi tutarı: 50.000 lira
Kredi vadesi: 36 ay
Faiz oranı: 1.17
Kredi taksiti: 1778 lira
Toplam ödeme: 64.301 lira
Yapı Kredi
Kredi tutarı: 50.000 lira
Kredi vadesi: 36 ay
Faiz oranı: 1.28
Kredi taksiti: 1818 lira
Toplam ödeme: 65.751 lira