Ersin Düzen Fatih Altaylı kapışması: 500 bin lira aldığımı ispatla hiçbir ekrana çıkmam

Gazeteci Fatih Altaylı'nın canlı yayında Ersin Düzen hakkında aldığı maaş iddialarına yanıt veren Ersin Düzen, ''500 bin lira aldığımı ispatla hiçbir ekrana çıkmam'' dedi.

Abone ol

Türk futbolunda dün gece kaos ortamı vardı ekranlarda yer alan gazeteciler birbirine girdi. Rıdvan Dilmen'in 'Türk futboluna temiz eller yapılmalı' sözlerini destekleyen Fatih Altaylı, TRT Spor spikeri Ersin Düzen hakkında çarpıcı bir iddia ortaya attı. Ersin Düzen ise Fatih Altaylı'ya sert çıkıştı.

''400 bin TL TRT'den, 100 bin TL de TFF'den alıyor''

Dün gece Bloomberg ekranlarında yayınlanan programda konuşan Fatih Altaylı, ''Günahını almayayım ama böyle böyle deniyor: Ersin Düzen, ayda 400 bin TL TRT'den, 100 bin TL de TFF'den alıyor. Rıdvan Dilmen'in söylediklerinin %95'i doğrudur. %5'ini de ben bilmiyorumdur. Rıdvan Dilmen'in bastığı yerden ses geldi. Rıdvan Dilmen, arı kovanına çomak soktu. Söylediklerinin altına imza atarım' dedi.'

''İspatla bir daha ekrana çıkmam''

'Ersin Düzen ise TRT Spor'da yayınlanan Stadyum programı sırasında Altaylı'ya cevap verdi. Düzen, Altay'lı iddiasını ispatlamaya davet ederek, 'Fatih Altaylı benim için ayda TRT'den 400 bin TL, TFF'den 100 bin TL maaş alıyor diye iftira attı. Yeter artık! İspatla, bir daha ekranlar benim yüzümü görmeyecek. Eğer ispatlayamazsan sen ne yapacaksın?" dedi.

"Ben namusumla, lekem olmadan yaşadım bu ülkede''

Açıklamalarının kariyerinin noktalamasına neden olabileceğini vurgulayan Ersin Düzen, "Ben namusumla, lekem olmadan yaşadım bu ülkede. Burama geldi! Sürekli insanlar birbirine iftira atıyor. Meslek kariyerim sona erecek olsa bile bu konuşmayı yaptım. Bende yürek var! Çünkü benim alnım açık. Hadi bakalım iftirayı ispatlayamazsınız siz ne yapacaksınız?'' ifadesini kullandı ve daha sonra moderatörlüğünü üstlendiği programı erkenden bitirdi.

500 binin 10'da 1'i

Ersin Düzen ayrıca, söylenildiği gibi 500 bin TL değil bu rakamın onda biri kadar para aldığını ifade etti.

Ercan Taner - Fatih Altaylı atışması

Daha sonra usta spiker Ercan Taner sosyal medya hesabından Ersin Düzen'e destek çıkarken, Fatih Altaylı'ya tepki gösteren tweetler attı ve canlı yayında olan tecrübeli gazeteciyi aradı.

Ercan Taner'in program sonrası Altaylı'yı arayıp ve o tweetleri kendisinin atmadığını söylediği belirtildi.