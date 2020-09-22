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MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin'in annesi Hikmet Şahin vefat etti

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İzmir İl Başkanı Veysel Şahin'in annesi Hikmet Şahin, hakkın rahmetine kavuştu.

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MHP'li Veysel Şahin'in annesi merhume Hikmet Şahin'in naaşı, bugün Çorum'un Sungurlu ilçesinde defnedilecek.

MHP'nin resmî Twitter hesabı üzerinden yapılan paylaşımda, ''İzmir İl Başkanımız Sn. Veysel ŞAHİN'in annesi Hikmet ŞAHİN hanımefendi vefat etmiştir. Cenazesi bugün Çorum Sungurlu'da defnedilecektir. Merhumeye Allah’tan rahmet, yakınlarına ve camiamıza başsağlığı diliyoruz.'' ifadeleri paylaşıldı.

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