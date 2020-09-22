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Şırnak'ta kaçakçılık operasyonu: son 6 günde 29 kişi gözaltına alındı

İhlas Haber Ajansı

Şırnak’ta son 6 günde gerçekleştirilen uyuşturucu ile mücadele ve kaçakçılık operasyonlarında uyuşturucu madde ve gümrük kaçağı malzeme ele geçirildi. Operasyonlarda toplamda 29 şüpheli gözaltına alındı.

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Edinilen bilgiye göre, güvenlik güçleri tarafından düzenlenen operasyonda, 93 gram metamfetamin, 5,59 gram esrar, 0,45 gram eroin, 200 paket kaçak sigara, 180 paket elektronik sigara tütünü, 4 adet kaçak cep telefonu ele geçirildi. Mali suç operasyonun da gerçekleştirildiği çalışmalarda 29 şüpheli gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen 5 şüpheli tutuklanırken, 19 şüpheli çıkarıldıkları adli makamlarca, 5 şüpheli de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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